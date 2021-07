Alberto Gamero ya piensa en el Everton: “No queremos ir a viajar, queremos ir a competir”

Este miércoles Millonarios firmó su segunda victoria en los partidos de la Liga, tras vencer a Deportes Quindío en el estadio Nemesio Camacho El Campin, en un duelo que se adelantó por la participación que tendrá el conjunto 'embajador' en la Florida Cup.

Así las cosas, Alberto Gamero se refirió a lo que será el duelo frente al Everton de James Rodríguez: "El partido contra el Everton es muy importante para nosotros, para el fútbol colombiano y lo vamos a disputar con mucho profesionalismo, porque son partidos amistosos pero está el nombre de Colombia. No va solo Millonarios".

Y agregó, con respecto al torneo amistoso que "vamos a llevar 25 jugadores, va todo el equipo y tendremos este par de días para ver cómo se recuperan estos muchachos. La idea es poner el equipo que viene jugando, pero tenemos esos días para mirar y pondremos lo mejor. No queremos ir a viajar, queremos ir a competir y aprovechar esa gran oportunidad de jugar con un equipo como el Everton".

Por otro lado, el entrenador de Millonarios se refirió a una bandera que tenía la imagen de Jhon Mario Ramírez, y la interacción que tuvo con ella. "Fui a hablar un ratico con él porque era una persona que tenía muy buena comunicación conmigo, él iba a mi casa y yo a la de él, a compartir ideas y trabajos. Duele no ver a una persona que tenía tanto conocimiento y capacidad para dirigir, duele no verlo poder cumplir su sueño y dije que lo revisara allá arriba, entonces me impactó esa imagen".

Y en cuento al partido de este miércoles, esto fue lo que rescató de sus dirigidos. "Me dejó muy tranquilo la circulación, sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que no nos iba a dar espacio y a pesar de ir perdiendo el equipo no se desesperó. Hicimos el trabajo que habíamos planificado".

