Alberto Gamero ya piensa en su Millonarios para 2024: refuerzos, salidas y análisis del semestre

Millonarios perdió 1-0 con Nacional en la última fecha de los cuadrangulares de la liga del fútbol colombiano 2023-II, este miércoles, en El Campín. Con eso, el equipo dirigido por Alberto Gamero cerró el año.

Por eso, en rueda de prensa, el técnico de los ‘embajadores’ hizo un análisis del segundo semestre, donde perdieron la final de Copa y no lograron llegar a la final nuevamente, para lograr el bicampeonato.

“Jugamos 78 partidos en el año pero no nos enfocamos en que de pronto hubo cansancio, más bien en los errores que cometimos, lo que no debemos hacer. El grupo mañana tiene unos exámenes médicos, para cuando lleguemos el día 3 de enero no vayamos a perder días en eso sino a trabajar, aunque ya saldrán mañana”, mencionó de entrada.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, en rueda de prensa:

Publicidad

*Tema de refuerzos y salidas

“No es hoy ni será mañana, la verdad nosotros con la junta directiva nos hemos reunido estos días, nos hemos comunicado y tenemos una serie de posibilidades, todavía no hay nada confirmado. Pero indudablemente saben ellos y nosotros que tenemos que traer unos jugadores para reforzar la plantilla, eso no vamos a negarlo, pero tratar de buscar esos jugadores que estemos seguros de lo que van a hacer y no nos vayamos a equivocar. Hemos hablado de futbolistas que puedan salir o llegar”.

*No hay conflictos entre él y la junta directiva de Millonarios

“Me dejas frio, pero sabes una cosa yo había visto eso, ayer me reuní con la junta directiva y yo mismo quedé sorprendido de las posibilidades que tenemos para traer, entonces no veo discrepancias, tampoco lo veo que de pronto se esté pidiendo un jugador y se quiera traer a otro. Hemos hablado y sabemos qué debemos traer y qué nos hace falta. Acá no es como todos piensan que se debe traer medio equipo, este equipo ha hecho cosas buenas, le vamos a apostar a unos jugadores que pueden venir a colaborarnos, sumar en el grupo. Pero no se la verdad de ese comentario no lo sé. Me abstengo mucho de leer cosas. Se ha hablado bien, salimos contentos, pero falta que se confirme, o que se arregle lo que queremos, no es fácil”.

Millonarios vs Nacional - Foto: Colprensa

*¿Saldrán Elvis Perlaza y Juan Moreno?

“Nosotros tenemos comité y veremos si renuevan o no renuevan, acá como siempre se ha dicho si no se renueva hay que traer otro. Vamos a mirar eso”.

Publicidad

*Falta de eficacia en ataque

“En lo que pecamos fue en la definición, si creamos 30 opciones no necesitamos jugar ni con dos o tres delanteros, debemos es acertar más. Las conclusiones mías es que no hicimos los goles, fuimos a Medellín no fuimos inferiores, fuimos a Cali y tampoco con América”.

*En el 2024 comienzan disputando un título

“El día 20 de enero y 23 de ese mes jugamos la Superliga, la planificación es que el grupo recupere, que vengamos con más fuerza porque tenemos cosas buenas, la intención nuevamente de seguir compitiendo, porque se acostumbró a eso. La idea es conseguir cosas mejores y más importantes”.