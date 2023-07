Alberto Gamero: "Yo no le veo cansancio a Millonarios; el equipo termina insistiendo en ganar"

Millonarios se estrenó como el actual campeón frente a su gente en El Campín. Si bien, el cuadro 'embajador' ya había debutado en esta Liga II-2023, hasta este sábado pudo volver a jugar frente a su gente. No obstante, el partido no salió como lo esperaban los dirigidos por Alberto Gamero e igualaron sin goles frente al Deportivo Pereira.

Así las cosas, y luego de un apretado calendario con pocos días de descanso, el timonel samario compareció ante la prensa, donde de entrada habló del estado físico de su equipo, "nosotros en este torneo no nos vamos a meter en la cabeza que el equipo está cansado. Nosotros proponiendo intentamos, pero encontramos un rival que se nos paró muy bien defensivamente, no nos dejó maniobrar lo que nosotros intentamos hacer y no fuimos claros. Pero yo veo que el equipo termina insistiendo en ganar el partido, a veces por otros medios. Ojalá que no me vaya a equivocar en esto, pero yo no le veo cansancio al equipo, es normal lo que estamos haciendo".

Y agregó, "la presión que hicimos en el primer tiempo, nos puso a correr. Entonces no veo que el equipo esté mermando o ahorrando energía para más tarde. Esta noche fue un partido muy enredado, con fallos, con opciones de pelotazos y centros. A veces pasan estos partidos, pero como siempre les digo a ellos, cuando no se pueden ganar toca empatarlos. Si hubiéramos seguido jugando el partido a lo mejor, el Pereira no lo hubiera ganado en una contra. Hay que conformarse con este punto y seguir trabajando y mejorando muchas cosas".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*Lesión de Juan Pablo Vargas

"El médico me informó que se le hará una resonancia. Lo más seguro es que no vaya a viajar. Es en el abductor, sintió que se le abrió un poco. Tenemos que ver cuál será la evolución y el tiempo de recuperación que va a tener".

*Plantilla del equipo

"Este equipo a medida que vayan pasando las fechas nos iremos recuperando en pleno torneo, pero seguro que este equipo no va a bajar los brazos. Hay jugadores que están esperando la oportunidad. Vamos a mentalizarnos de que este equipo tiene que clasificar, eso es a lo primero a lo que vamos a apuntar".

*Falta de opciones de gol

"Cuando hablamos de que el equipo no tuvo opciones de gol no significa que el equipo no llegó. El equipo llegó, lo que pasa es que no escogió la mejor jugada y eso es lo que tenemos que mejorar, cuando estemos en el tercio ofensivo. Arias y Perlaza tiraron centros, pero ninguno a un jugador de Millonarios, entonces eso tenemos que mejorarlo, cuando hicimos los duelos los perdimos, pero teníamos la intención de ganar el partido y por eso nos fuimos al frente".