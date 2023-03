Alberto Mario Garzón, presidente del Unión Magdalena, criticó al Comité Disciplinario de la Liga

El pasado sábado 18 de marzo, La Equidad y Unión Magdalena fueron protagonistas de un episodio particular en el fútbol colombiano. Más allá del 0-0 en el marcador, el juego estuvo en el foco de todo muchos aficionados por la expulsión de seis jugadores y las discutidas decisiones del árbitro Juan Pablo Alba. Las respectivas sanciones ya fueron publicadas y el presidente del Unión Magdalena, Alberto Mario Garzón, se mostró inconforme al respecto en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En la fecha 9, todo parecía transcurrir con normalidad en el encuentro entre 'aseguradores' y samarios, sin embargo, en la segunda parte todo se descontroló y al juez central sacó seis tarjeta rojas, tres para cada escuadra. Frente a lo sucedido, el dirigente del 'Ciclón', expreso que se siente "muy triste con todo esto que ocurrió, ya que todo el mundo lo vio y causó indignación la actuación deliberada y desproporcionada e irracional de este árbitro".

Como el Comité Disciplinario de la Dimayor ya confirmó las multas económicas y sanciones a los futbolistas, Garzón mostró su descontento sobre estas medidas. "Estamos ejerciendo ahora las acciones legales pertinentes, vamos a preparar un recurso de reposición frente a la decisión de la comisión disciplinaria del campeonato y si no resulta pues haremos la respectiva apelación".

El presidente del equipo samario además alzó su voz de protesta, pues consideran que a su club le interponen sanciones muy fuertes. "Esperamos que esta comisión pondere esto para Unión Magdalena, ellos siempre le dan duro a Unión, siempre le aplican las penas más altas, no entiendo qué pasa con nosotros, ya ustedes recordarán las 10 fechas que casi quiebran a la institución, donde estuvimos con puerta cerradas", sentenció.

A renglón seguido, aclaro que tanto La Equidad como Unión Magdalena hicieron saber a través de un documento su inconformismo por el desempeño del colegiado Juan Pablo Alba. "Elevamos una comunicación conjunta con la Comisión Arbitral denunciando esta mala actuación del silbato de ese día, estamos esperando que se pronuncien, pues lo que recibimos fue la notificación de la decisión de la Comisión Disciplinaria del campeonato, pero no hemos conocido nada al respecto de la situación arbitral".

Otras declaraciones de Alberto Mario Garzón:

¿Ha pasado algo con el árbitro Juan Pablo Alba?

"Sé que ayer se reunieron los árbitros en la ciudad de Bogotá, y absurdamente, el señor Imer Machado elogia la actuación del árbitro Alba y dice que lo felicita por su carácter y por su buena actuación, parece que el señor Machado ve una cosa y el resto del mundo ve otra cosa completamente diferente. Triste por ese amiguismo que hay en el arbitraje, triste por esos intereses comunes que existen en el arbitraje, que están dañando el espectáculo del fútbol, ojalá nos pongamos de acuerdo todos y cambiemos esto porque así no podemos continuar".

¿Cuál fue el reporte del juez central Juan Pablo Alba?

"En el informe arbitral el árbitro del compromiso dice que los jugadores le dijeron árbitro ma*****,pero yo he hablado con los muchachos y ellos me dicen que no le dijeron así y que no se refirieron a él en esos términos, que el árbitro se molestó sencillamente porque ellos estaban reclamando que no pitaron un tiro de esquina y él colocó eso en su informe arbitral y con eso se basa para que la comisión de disciplina proceda a sancionarlos. Ojalá pudieran repetir los videos, ojalá la comisión de disciplina haya mirado el partido para que se den cuenta que efectivamente estos jugadores le dieron al señor Juan Pablo Alba m*** Yo creo que ya esto hay que ponerle mayor seriedad".

¿Qué cartas tomar sobre el asunto?

"Vamos a propiciar entre los clubes una reunión extraordinaria únicamente para tratar el tema del arbitraje"

¿Se ha tocado el tema entre clubes en la Asamblea de la Dimayor?

"Yo siempre he sido de los que al interior de la Asamblea de la Dimayor he planteado dos cosas: primero tratamos de remover a los miembros de la Comisión Disciplinaria del campeonato y no se pudo, eso lo aplazaron, pero además de eso debemos tratar de trabajar en una Comisión que reforme el Código Único Disciplinario del fútbol colombiano. Es un Código que está basado en unos principios que no son muy acordes a los principios generales del derecho toda vez que no hay manera de reclamar, siempre la culpabilidad es muy difícil de quitársela de encima porque el código está basado, en el caso de los equipos locales, pase lo que pase ya sea que se hayan tomado todas las medidas de seguridad, si ocurre algo, el equipo local no tiene manera de exculparse y es sancionado no solamente económicamente sino con el cierre de sus tribunas o del estadio".

"De igual manera no tienen la manera de controvertir los actos o hechos que se le imputan ustedes ven que el señor Juan Pablo Alba dice que le dijeron ma*****. Así lo coloque en su informe y ya se da por hecho, no se llaman a rendir descargos a los imputados, no llaman a los jugadores para ver qué pasó, no recurren a los videos sino que pareciera un tribunal de inquisición se va imponiendo una pena desproporcionada y termina el árbitro que hizo una pésima actuación ganando y peor aún y el señor que coordina técnicamente a los árbitros en Colombia lo alaba y le celebra su actuación, cuando todo el mundo vio que fue una actuación paupérrima".