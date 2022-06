Alberto Suárez, DT de Envigado: "En el final del juego, los del DIM terminaron tirándose al piso"

Envigado complicó en algunos tramos del partido al Independiente Medellí n, equipo con el que perdió 2-1 en la noche del jueves en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto 'naranja' se ubica último en el Grupo B con sólo un punto sumado.

Alberto Suárez, entrenador del conjunto envigadeño, dio su análisis de lo que fue el compromiso contra los rojos de Antioquia. Pese al resultado, se mostró satisfecho por la labor de sus dirigidos.

"Ese es nuestro estilo, nuestra forma, siempre intentamos dar lo mejor, aprovechar desde lo táctico y estratégico las posibilidades, a veces se nos da y otras veces no. Nos equivocamos un par de veces garrafalmente y en unas finales contra un equipo tan jerárquico y con tantas figuras como tiene el Medellín no te puedes equivocar porque cuando ellos se equivocan, pues no lo aprovechamos. Siempre jugaremos así, intentaremos ganar e intentamos ser responsable en nuestra profesión y con el fútbol", dijo Suárez a los medios de comunicación.

Igualmente, confía que lo que sucedió este jueves en la cancha les sirva a los suyos de cara al futuro y en la próxima temporada.

"Estamos muy orgullosos de nuestros jugadores, que la mayoría son de la cantera, esperamos que sigan creciendo, el error les va a servir para recoger experiencia y entender que en las finales el que se equivoca le cobran, hoy nos cobraron, pero fuimos un rival digno, jugamos bien, tuvimos ocasiones para haber desequilibrado el juego, ellos también, más del error nuestro que del estilo, pero esto es fútbol y hoy tienen una linda opción de clasificarse y ojalá sea así", agregó el timonel del equipo 'naranja'.

También analizó de cómo había planificado el partido de este jueves contra el 'poderoso' y se animó a decir, que pese a estar en el último lugar en su zona, el Envigado es uno de los que mejor juega.

"El partido lo habíamos planificado para 100 minutos, que es el promedio, la idea era desde el juego desgastarlos y permitirnos después tener un revulsivo desde lo estratégico y desde ahí buscar lastimarlos. En este semestre no hemos sido fuertes en cuanto al ataque y tener un referente del ataque, que nos haga la diferencia y tenemos que acudir al juego. Sabíamos que el Medellín se iba ir encima a intentar tener el balón lo más cerca del arco nuestro y desde ahí teníamos que buscar alternativas. Envigado ha sido competitivo, tanto así que nos quieren matar porque fuimos competitivos en el último partido de local, me atrevo a decirlo y seguramente va a causar polémica, es de los equipos que mejor juega al fútbol del cuadrangular, por lo menos intenta jugar al fútbol. Le quito el partido con Tolima y hemos sido serios", continuó.

¿Qué más dijo Alberto Suárez sobre el partido frente al Medellín?

"El partido no estaba planificado que Báez hiciera un penalti, el partido estaba controlado hasta el penalti, y termina controlado el primero tiempo. Tampoco estaba planificado que en el segundo gol se le vaya la pelota al arquero por debajo, luego vienen los cambios para intentar hacer nuestro juego, era desde el juego mismo, tuvimos para hacer la diferencia. En el final, los que terminaron botando los balones y tirándose al piso eran ellos, en 72 horas se les olvidó lo que nos habían criticado, cómo es la vida, pero hace parte del juego, es el derecho que tiene cada uno", sostuvo.

Y agregó: "Nos complicó en algún momento hasta que lo pudimos leer y controlar, ya no voy a hablar del Medellín porque cada vez que digo algo me quieren matar, si está para ser finalista pues que lo sea y es si es campeón hasta me le 'canaleo' la fiesta".