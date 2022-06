Alberto Suárez, DT de Envigado: "Es problema del Medellín que no nos hayan ganado, no de nosotros"

"La calentura de Felipe Pardo y del mismo 'profe' (Julio Comesaña) es porque no nos pudieron ganar. Pardo entra a decirme que porqué se jugaba Envigado una final contra ellos y no contra los demás. El domingo pudimos competir bien. Lo de ellos es irrespetuoso. Que no nos hayan ganado el problema de ellos, no de nosotros. Hasta ahí creo que debe llegar este tema". Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el profesor Alberto Suárez, timonel de los naranjas, se refirió a una polémica en el duelo contra Medellín, en el Polideportivo Sur, y que terminó 0-0, en la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga I 2022.

Luego de ese resultado, el DIM quedó con 5 puntos y es segundo del grupo B por detrás de Tolima, que acumula 7 unidades.

Suárez agregó que "no hay necesidad de seguir agrandando esto, porque ya volver a jugar el jueves y hay cosas que no son necesaria ahora. Lo que pasa es que yo tengo que defender a mis jugadores, la dignidad de mi institución. Pero ya dejar eso ahí".

Hay un tema que puede entrar a contar para los jóvenes y promisorios futbolistas de Envigado, que ven una rivalidad especial cuando saltan a la cancha para enfrentar a Medellín y Nacional, los dos clubes grandes del fútbol profesional en Antioquia.

"Sí, es posible que los muchachos tengan una motivación superior al jugar frente a Nacional y Medellín. Ellos son conscientes que están en un escalafón más abajo que los que juegan allá, y también los de acá sueñan con llegar algún día a Nacional y DIM. Eso es algo que no puedo evitar yo", complementó el entrenador vallecaucano.

Para finalizar, Alberto Suárez agregó que "jugamos un partido de final frente a uno de los equipos como el DIM que es candidato a disputar el título. Yo creo que Antioquia debe sentirse orgullosa de Envigado. Ahí estamos en el cuadrangular, y lo más justo ahora es competir y competir bien".