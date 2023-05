Alberto Suárez: "Envigado no eliminó a nadie, ni a Santa Fe, ni al Junior, cada uno se eliminó solo"

Cierta polémica se armó a nivel nacional luego del autogol de Jhon Andersson Banguera, con el que se determinó el 2-1 a favor del Deportivo Pasto, que en la fecha 20 confirmó agónicamente su clasificación a los cuadrangulares de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. Y para hablar de ese tema, Alberto Suárez, técnico de Envigado FC, habló en las últimas horas con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“Es una jugada muy rápida, Parra no puede despejar la pelota del área y el esférico queda flotando en la cinco con cincuenta, con la velocidad de Banguera, siendo él zurdo; pues llegó con la derecha. Quedó mirando hacia el arco, ahí la única opción que podía tener era proteger al arquero y que él se tirara y la cogiera. Eso es de dos segundos, no hay mucho tiempo para pensar, pero sí fue un error posicional, un error técnico y si quieren, táctico de la posición”, inició diciendo el entrenador del conjunto antioqueño.

Sumado a eso, Alberto Suárez explicó las repercusiones inmediatas que tuvo este autogol para el jugador y hasta para su familia: “Es supremamente complejo porque no es solamente Banguera, es la mamá, el papá y los hermanos que comenzaron a ser amenazados por las plataformas. Es el mismo Banguera que lo están amenazando de una forma irracional, es dejarlo que esté tranquilo. Yo le dije que hay que poner la cara, no hay que leer, pero no hay que aislarse, porque esto es parte del juego”.

“La probabilidad de que sucedan estas cosas son muy altas y yo reconozco que entre más profesional el jugador, menos probabilidad de equivocarse hay, pero es que ese es el gran problema con Banguera, que él tiene 18 años”, sentenció el entrenador.

*Otras declaraciones:

¿Cómo responde a las acusaciones de que Envigado ‘amañó’ el juego?

“Los que hoy lo señalan, no tienen la suficiente paciencia para entender, primero porque no jugaron al fútbol y segundo, para entender que esta actividad es así, nosotros, si Envigado hubiese querido amañar el partido, lo que pasa es que tenemos la gran debilidad porque no lo vieron, porque no lo pasaron en las plataformas abiertas, pero nosotros empezamos ganando, seguidamente tapamos un penalti, seguidamente se taparon dos ocasiones muy claras al Pasto. Tuvimos oportunidades que se hubiesen querido para perder el partido y no dejarlo a una situación tan supuestamente evidente como la que pasó”.

¿Cuál fue su reacción con Banguera, tras lo sucedido?

“Esto fue una situación del futbol, del juego, y no es el primero que la hace, pero tampoco el último que va a incurrir en ese tema. Yo lo a él lo entiendo, ustedes no se podrán imaginar mi molestia de camerino con él porque además de que perdimos el partido, lo habíamos jugado muy bien. Si hubiéramos tenido otra actitud, hubiéramos jugado de otra manera”.

¿Cuál ha sido ese trabajo mental y psicológico con Banguera?

“Ahora hay que recuperar al jugador, pero eso implica que haga el duelo porque eso hace parte de esta profesión, nosotros nos toca estar sufriendo y gozando cada ocho días y él tendrá que aprender de eso. Desde esta mañana tratamos de arreglarlo, hemos hablado con él y el grupo lo ha rodeado, vamos a rodearlo, lo único que yo le pido a la audiencia y a los hinchas del fútbol es que Envigado no eliminó a nadie, ni a Santa Fe, ni al Junior, cada uno se eliminó solo, en su actuar de semestre, primero que entiendan eso".

¿Qué mensaje le deja usted a los críticos?

“Lo que yo pido es que respeten al chico, le están sacado unos ‘memes’ horrorosos, periodistas por lo que leo saben escribir y lo están acusando ‘feísimo’, vivimos en un país absolutamente violento, quienes manejan la opinión no pueden estar generando más violencia, el chico se equivocó, si está el caso de que haya que salir a pedir perdón, listo, lo pide, pero ese muchacho no se merece vivir lo que está viviendo”.