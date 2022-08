Alberto Suárez: "No es arrogancia, tenemos la capacidad para ganarle y competir con cualquiera"

Envigado sorprendió en la tarde-noche del martes al Deportivo Cali y se quedó con los tres puntos en el duelo de la quinta fecha de la Liga del Fútbol Colombianao. El cuadro 'naranja' fue efectivo y superó 0-3 al 'azucarero' en el estadio de Palmaseca.

Tras el juego del balompié local, Alberto Suárez, entrenador del cuadro antioqueño se refirió al desempeño de su plantilla. Si bien destacó la labor de los suyos, lamentó el mal momento del verde caleño.

"Desde lo táctico habíamos evaluado los partidos que había tenido el Deportivo Cali y habíamos montado un esquema, hoy (martes) nos salió redondo cada una de las cosas que nos pusimos, todo desde lo táctico salió. Se gana con justicia, pero no me siento bien. Me siento orgulloso por mis jugadores, pero no me siento bien porque no quiero que esto les pase a los equipos del Valle del Cauca, pero me voy orgulloso de mi institución porque hicieron el trabajo que tuvieron que hacer", aseguró Suárez.

Sobre lo que más le gustó de la labor de su plantilla tras el triunfo sobre el Cali destacó su disciplina y entrega.

"De los muchachos, el alto grado de seriedad por muchos minutos, la resiliencia, hoy (martes) fueron juiciosos con lo que se planteó, con la idea que vamos fortaleciendo todos los días desde lo táctico. No es una sorpresa y no es arrogancia, tenemos la capacidad para ganarle y competir con cualquiera, pero también tenemos la inmadurez para perder con cualquiera, lo habíamos soñado y trabajado, no quiere decir que si hubiésemos perdido lo íbamos a lamentar, tenía la plena confianza en el grupo", prosiguió.

Le envió un mensaje al Cali y a su hinchada

"Para los hinchas del Deportivo Cali, un saludo. Sé que están pasando por un momento de dificultad desde lo administrativo hasta lo deportivo. Cuando se mete uno en estos momentos, son consecuencias integrales, les digo que deben estar tranquilos. El Cali no se va a acabar, es una institución del departamento, no es de nadie, es del Valle del Cauca. Tienen que tener confianza y verterle esa confianza al grupo de jugadores para que tengan la tranquilidad y libertad de poder actuar”.

También tuvo palabras para Mayer Candelo, entrenador del Cali.

"No disfruto ver sufrir a los amigos porque yo he sufrido muchísimo. Sé lo que es sufrir en la línea, cuando a los amigos les toca, intento ser solidario. Le dije a Mayer lo que les dije a ustedes ahora. A él y al 'Chusco' Sierra los tuve de jugadores. Les dije que deben liberarse de las tensiones y las presiones, Cali está jugando con presión, para agradarse y reconocerse. Cuando hay tantos comportamientos externos dentro de un comportamiento colectivo, regularmente pasa eso. Deben liberarse de eso y disfrutarlo. Mayer ha recogido una herencia nefasta y le toca salir adelante porque él aceptó así. Desde mi corazón, quiero que les vaya muy bien y ojalá salgan muy rápido de esta situación”, concluyó el entrenador de Envigado.

Sobre Giovanni Moreno y su posible llegada a Envigado: "Además de buen jugador es un gran persona, es tener a alguien con sentido de pertenencia, no lo quiero presionar, pero que venga rápido (risas)".