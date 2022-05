Alberto Suárez: "Nos pesó el estar en esta instancia, nos vimos muy feo"

Envigado cayó 1-4 contra Deportes Tolima en su primera presentación en el cuadrangular semifinal B de la Liga del fútbol profesional colombiano, quedando en la última posición de su grupo, con una diferencia de gol de menos tres.

El cuadro antioqueño se vio afectado por las dificultades del estadio Polideportivo Sur, que luego de fuertes lluvias, tenía bastantes charcos en varias zonas de la cancha, limitando el movimiento de sus rápidos jugadores de las bandas y el mediocampo.

El director técnico de Envigado, Alberto Suárez, atendió a la prensa luego de la dolorosa derrota contra el conjunto 'pijao'. "No quiero venir a pedir disculpas. Tengo que mirar la realidad de un partido que se juega tras 45 juegos y que fue atípico para lo que Envigado hace. Nos pesó el estar en esta instancia, sobre todo en factores individuales. Era normal que afectara, pero no de la forma en la que se dio", afirmó el estratega, haciendo referencia a la juventud de su nómina, que en su mayoría, no había disputado fases finales.

"Tuvimos errores infantiles y si sumas el estado del campo, acelera la equivocación. Más que el Tolima haya hecho muchas cosas para conseguir cuatro goles, creo que hicimos muy poco para evitarlos", señaló Suárez, sobre los yerros de sus jugadores en los goles del club de Ibagué.

"Nos equivocamos y nos cobraron. Nos vimos muy feo, es la realidad", añadió el nacido en Cali y de 61 años, argumentando un bajo desempeño de su grupo, a comparación de lo que mostraron en la fase de 'todos contra todos".

"La situación es cómo crecemos. Quedan cinco partidos para demostrar en qué momento estamos, para qué estamos y dónde podemos ir", enfatizó el entrenador de Envigado, con miras a los cinco partidos que le quedan para buscar la clasificación a la final del primer semestre.

¿Cuándo juega Envigado?

El club naranja volverá a tener acción el miércoles primero de junio, cuando enfrente a la Equidad, en condición de visitante. El encuentro se llevará a cabo desde las 6 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.