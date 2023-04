Alberto Suárez: "Que la Dimayor nos mande un instructor para que nos diga cómo hay que jugar"

En el estadio Jaraguay, en Montería, Envigado se llevó una dura derrota por marcador de 2-0 frente al conjunto 'felino' y en rueda de prensa el técnico Alberto Suárez habló sobre los errores que cometieron las 'naranjas' y se refirió a las tarjetas amarillas de sus dirigidos.

En primer lugar, Suárez dejó en claro que tenían un trabajo previo para sacar los tres puntos, pero que el penalti sobre Pablo Rojas acabó con eso. "Tuvimos dos o tres oportunidades desde el control de juego para lastimar a Jaguares pero no las concretamos. Después vino el error y se tiró todo el plan, nosotros habíamos hablado del primer tiempo aguantar un poco, esperar que la temperatura bajara y en el segundo tiempo acelerar. Nos habíamos preparado física y fisiológicamente para eso, pero no nos habíamos preparado para el error del tipo que se cometió y al final Jaguares lo aprovecha bien", dijo el estratega.

Luego, aceptó y señaló que algunos de sus dirigidos no tuvieron el mejor de sus partidos. "Me parece que Diego Moreno no encontró su línea juego que habitualmente tiene; Edison López hoy estuvo supremamente confundido y lo de Ivo Kestler no me gustaba porque no sostenía el juego", agregó.

Otras declaraciones de Alberto Suárez:

*Sobre la cancha del estadio Jaraguay

"Le decía yo al alcalde de Montería que dejó acabar la cancha, esta era la mejor cancha del país cuando yo estuve aquí y el abandono la dejó acabar y eso perjudica a Jaguares porque tiene 10 jugadores de muy buen pie y en un campo de estos va a sufrir mucho para poder sacar resultados".

¿Las faltas y las tarjetas amarillas también influyeron en el resultado?

"El fútbol es partido a partido uno no puede vivir de las historias porque Jaguares llevaba cinco partidos sin ganar y no pasa nada, hoy ganó entonces sumaron tres puntos se pone con 11 unidades y van a soñar con meterse entre los ocho y seguramente lo va a conseguir. A mí no me gusta que me digan que llevaban tres partidos sin ganar cuando nosotros ganamos tres partidos en línea ganando nadie no lo veneraba. A mí me preocupa ganar, que tomen la línea de ganar, que encuentren en el momento de no equivocarse, cada vez que nos equivocamos nos cobran y eso es suficiente para perder, el rival se equivoca y nosotros nos sumamos".

"Después un poco de amarillas injustas y eso es un tema del que tengo que estar hablando cada 8 días, ya estoy cansado de eso, seguramente cada uno tendrá que analizar y la Dimayor y la Federación tendrán los mejores analistas arbitrales para que sepan y nos digan qué está pasando o que nos manden un instructor para que nos digan cómo es que hay que jugar porque estamos viviendo lo mismo".