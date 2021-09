Alberto Suárez se mantuvo en su palabra: "Tolima corta todo con juego brusco y lo han normalizado"

Alberto Suárez no se guardó nada. Luego de la victoria 2-0 del Deportes Tolima sobre Envigado, el técnico de la 'cantera de héroes' arremetió contra la forma de jugar del 'pijao', afirmando que es "un equipo físico que juega a dar trompadas y patadas”.

Por eso, este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , hablaron con el estratega, quien si bien se mostró arrepentido por algunas palabras que empleó en la rueda de prensa, del pasado domingo, se mantuvo en su punto de vista sobre lo que hace Tolima.

"Mire los vídeos. A los cuatro minutos, Jader Durán ya había sufrido mínimo cuatro faltas. Miren cómo Tolima corta el juego. Es un estilo de juego y es respetable. Por supuesto debí haber utilizado unos sinónimos diferentes pero al final es lo mismo. Es un equipo fuerte físicamente que corta todo a través del juego brusco. Esto no me lo estoy inventando, miren los vídeos que ahí está la realidad", afirmó.

Pero no fue lo único, el entrenador también trajo a colación ejemplos claros cómo golpearon a sus futbolistas en el terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro. Asimismo, se refirió al mal manejo arbitral que se le da en estas circunstancias puntuales.

"Esto no es porque lo diga Alberto Suárez. De haber sabido que me iban a preguntar esto, les hubiera enviado los videos con las agresiones y todo editado. Tuvimos 11 agresiones peores que la falta de Yasser Asprilla, pero lo expulsan a él, y a ellos solo les sacó una tarjeta amarilla. Eso es una inexperiencia arbitral. Quien mire el video con atención, se dará cuenta de que así fue", añadió.

Y es que al técnico de Envigado, Alberto Suárez, se le vio muy molesto. Allí, pidió que este estilo de juego del Deportes Tolima no se puede normalizar y que, por el contrario, deberán tomarse medidas para evitar que se siga presentando en futuros partidos.

"Para ustedes es normal que Tolima haga 20 faltas y Envigado, solo seis. Yo lo vivo en la cancha y ustedes no. Es su concepto y es respetable, pero esto lo veo a diario. Analicen bien el video, miren las faltas que hizo Deportes Tolima y se darán cuenta de lo que digo. No es un problema de Éder Vergara, es un problema de que esto lo han normalizado y no debería ser así", expresó.

Por último, fue contundente al decir que no quiere ser visto como el villano de la película por lo que ha expresado en las últimas horas, sino que es una advertencia e invitación para que se analice y entiendan que no es un invento de él, sino una realidad.

"Hay faltas tácticas y lo entiendo, con el fin de cortar el juego, pero es que también hubo muchas faltas que fueron a lastimar a mis jugadores. De hecho, Jader Durán salió con una rodilla lastimada. Les pido objetividad porque la intención no es que Alberto Suárez quede como el patán por haber dicho lo que jugaban a los puños y patadas. Revisen las acciones y verán que tengo razón", sentenció.