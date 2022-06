Alberto Suárez: "Si tengo que ir con los Sub-20 a Ibagué, lo haré; estamos preocupados y aburridos"

Envigado no mostró su mejor versión, este domingo, y cayo derrotado 3-0 en la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano, contra La Equidad, en donde son últimos del Grupo B, con solamente una unidad.

Alberto Suárez, entrenador de los 'naranjas', habló en rueda de prensa sobre lo que fue la presentación de sus dirigidos, contra los bogotanos.

Publicidad

"No puedo venir a negarles lo que ustedes vieron. En un año que llevamos acá, nunca tomamos el tema de la actitud en el camerino, fue vergonzoso el primer tiempo. Con el respeto que se merece el fútbol, nos merecemos cualquier señalamiento", aseguró el DT.

Además, resaltó que sus jugadores no tuvieron el carácter necesario para este juego y le mandó un claro mensaje a sus dirigidos, tras una dura derrota en las finales de nuestro país.

"No había un solo motivo para que no se corriera, para que no se asumieran los roles. Después, ellos tendrán una razón por tener la actitud que tuvieron. Equidad nos respetó y nos hizo dos goles, en donde no hicimos lo que se tenía que hacer para defender y resolvieron el juego", añadió.

Publicidad

Por la misma vía, el estratega dejó claro que el cuerpo técnico de la escuadra antioqueña está preocupada, por lo hecho en el Polideportivo Sur, de Envigado.

Publicidad



"Estamos preocupados y aburridos, en el cuerpo técnico, de lo que ha pasado. No tengo motivos para justificarnos, si me toca ir con los Sub-20 a Ibagué, lo haré. En 30 años, no le he rogado a un jugador que corra y no lo voy a hacer", aseguró.

Tabla de posiciones del grupo B cuadrangulares Liga Betplay

La Equidad es primera del Grupo B, con 9 puntos, y está a la espera de lo que suceda entre Independiente Medellín y Deportes Tolima; los 'rojos' tienen 8 puntos, mientras que los ibaguereños son terceros con 7 unidades. Envigado es último, con una sola unidad.