Alberto Suárez tras la derrota frente a Águilas Doradas: "Envigado se merece que revisen el VAR"

En la jornada 19 de la liga colombiana, Águilas Doradas de Rionegro superó por la mínima diferencia a Envigado , en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Este resultado deja eliminado a los 'naranjas' de la fiestas de los ocho.

En rueda de prensa, el técnico Alberto Suárez , analizó lo que fue el encuentro de un equipo antioqueño que ya piensa en 2023.

Publicidad

Acá las declaraciones de Alberto Suárez, técnico del Envigado:

*Sobre el juego de Envigado vs Águilas Doradas de Rionegro

"En el primer tiempo, no fuimos desde el orden lo suficientemente coordinados para poder para superar a Águilas. Ellos tuvieron varios acercamientos de peligro, nosotros tuvimos un par y no logramos concatenar el juego que estamos acostumbrados a hacer. Por eso, en el segundo tiempo ingreso a George Saunders para volver un poco la idea que nosotros manejamos. Ahí cambia el panorama, equilibramos el juego, la idea era tener un poco el control".

*Sobre el gol de penal de Águilas Doradas

"Vi un error del VAR compartido con el arbitro Diego Escalante. Pita un penal en él se puede equivocar porque está lejos pero para eso está el VAR. A él lo deben llamar. En una instancia tan definitiva como está por lo menos revíselo en el VAR. Si a mí el VAR me dice que es penal, yo con absolutamente respeto lo asumo. Vi la jugada en video y no es penal, Envigado se merece que revisen el VAR".

*Sobre el resultado del partido

"Hoy se juegan muchísimas cosas en el fútbol colombiano con este resultado. Una cosa es Envigado con 28 puntos y ellos con 29 a pelear la clasificación. Fuimos muy competidores en la liga y hasta el último partido tuvimos la opción de entrar".

Publicidad

*Sobre el desgaste físico del Envigado

"Es un equipo que trae una carga de trabajo altísima, no tuvimos la posibilidad de rotar la nómina en el volumen que quisiéramos. Hay jugadores con 17 o 18 partidos encima. Además venimos de un partido con Junior supremamente intenso y hoy venimos a la altura. Hoy Henry Mosquera no dio lo que estaba acostumbrado a recibir de él, pero nadie puede negar qué es un buen jugador. El Juan Manuel Salazar de hoy no es el Manuel de todos los partidos, pero el fútbol es eso, es la probabilidad de hacerlo bien. No le sacamos el cuerpo a la competencia y de hecho el partido se resuelve en una jugada polémica".