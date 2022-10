Alberto Suárez tras la victoria sobre Junior: "Hoy el VAR nos benefició desde la justicia"

En el estadio Polideportivo Sur, Envigado se hizo fuerte y venció 2 por 0 al Junior . Esta victoria mantiene al conjunto 'naranja' en la disputa por clasificarse a los cuadrangulares finales y además le permite igualar en puntos (25) a los 'tiburones'.

Tras un partido friccionado y en el que el VAR intervino en tres oportunidades, el técnico del local, Alberto Suárez , habló en rueda de prensa sobre la actuación del arbitro y de la asistencia tecnológica en el encuentro.

Publicidad

Según el estratega caleño, enfrentar a equipos grandes tiene su dificultad no solo en el nivel de juego de los rivales: "Es un problema de falta de jerarquía, al frente estaba Junior y cualquier cosa que hiciéramos nos la iban a pitar".

El entrenador fue más allá y manifestó puntualmente y según su criterio, cuáles fueron ese tipo de acciones en las que el juez Edilson Ariza no estuvo muy bien: "la falta de Manuel Zapata qué termina en una opción de gol, no fue; la falta de Jesús Hernández no fue; la amarilla a Iván Rojas, no era, pero como es Junior, es muy complicado y jugar contra eso es muy complejo".

Respecto a las jugadas en las que fue necesaria la participación del VAR, Suárez se mostró positivo y consideró que fueron muy acertadas las decisiones que se tomaron: "Hoy nos benefició, así como nos hemos sentado aquí hablar mal del VAR, pero nos beneficia desde la justicia. No nos regalaron nada, lo que pasa es que el VAR hace unas fechas en Manizales no hizo justicia. El problema de la justicia es que un día hay y otro día no hay, debería haber siempre. Hoy fue justo el árbitro sacó adelante un partido complejo".

Las jugadas 'polémicas ' del juego entre Envigado vs Junior de Barranquilla

Durante los 90 minutos, la tecnología estuvo presente en tres momentos. Al 82', el balón le pegó en la mano a un defensor 'naranja' dentro del área, no obstante, el juez Edilson Ariza no sancionó nada. De inmediato, el VAR revisó la jugada y llamó al arbitro para que observara la acción en el monitor. Tras verla un par de veces, decretó penal para los de Barranquilla.

Publicidad

Al instante, Carlos Bacca cobró, el esférico se estrelló en el palo izquierdo y en el rebote Fabian Sambueza la mandó al fondo de la red. Ahí mismo se dio la segunda intervención del VAR para anular la anotación por invasión de área del volante argentino.

Por último, al 93', Carlos Bacca se reportó con gol, sin embargo, nuevamente el tanto fue invalidado tras conectar 'la redonda' con la mano.