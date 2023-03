Alberto Suárez: "Tuve en el campo a seis jugadores que ni conocían el Metropolitano"

Este domingo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Envigado obtuvo una victoria de oro frente al junior luego de vencerlo por 2 a 1. Los antioqueños le apostaron a la buena defensa y a contraataque en la zona ofensiva. El entrenador Alberto Suárez reveló ante los medios de comunicación la clave para ganarle al 'tiburón'.

En primer instancia, el estratega de 'la cantera de herores' ponderó el valor de la victoria por el tipo de rival que enfrentaron: "Nosotros estamos enfrentando a una de las mejores nóminas del país, si no es que es la mejor, independientemente del momento en el que estén, yo no voy a describirlos ni voy a valorarlos son de altísimo nivel. Si yo a ellos le abro los espacios y les abro las líneas de pase obviamente que me van a lastimar. Entonces voy apegarme a la táctica y desde nuestras posibilidades estratégicamente tratar de marcar la diferencia y así la conseguimos".

Sin embargo, también expresó espera que el Junior mejore a pesar del mal momento que atraviesa: "Para el bien del fútbol colombiano se requiere que ellos sean protagonistas, pero hoy venimos con un grupo de pelados a trabajar el partido con mucha fe, disciplina y logramos un resultado que para nosotros es histórico hace mucho rato envigado no ganaba acá".

Otras declaraciones de Alberto Suárez:

*La juventud de Envigado

"Hoy tenían el campo seis jugadores que no conocían el metropolitano, entonces ustedes se podrán imaginar eso qué implica a la hora de armar un equipo, pero la respuesta a ellos fue positiva, fueron muy cooperadores y solidarios, y sacaron el resultado adelante".

*La clave de la victoria sobre Junior

"La clave está en el trabajo y en la capacidad de expresar lo que ellos pueden dar. Ellos tienen un lindo proceso de formación, yo no los he formado yo lo que he hecho es apuntar a la especialización de ellos en el fútbol profesional pero ellos tienen un buen proceso orientado por el presidente del equipo y por los técnicos de divisiones menores. En sí lo que les trabajamos es el carácter para que sean competitivos, ser respetuosos de los rivales. Por eso dicen algunos de ustedes que nosotros vamos y jugamos a lo mismo en todo lado, nosotros no sentimos el fútbol de otra forma. Es muy complicado venir a hacer tiempo, tirarse a la cancha, ustedes vieron que a mí no me gusta eso porque tenemos que ser responsables con la gente, con la tribuna, con el ideal de ellos y el de la institución. En eso son muy responsables a pesar de su juventud, a veces regaño con vehemencia porque eso no lo negociamos, no negocio el hecho de que no se entreguen, que pierdan es lo de menos, la cosa es que no quieran correr o jugar".

*Sobre los buenos resultados ante los equipos 'grandes'

"Yo no sé si es una racha contra los equipos grandes, pero quiero valorar más las formas. Nosotros perdimos con América e hicimos el mejor partido que hemos hecho en el semestre y perdimos 1-0, en el peor partido que hicimos fue en casa, que fue contra Alianza Petrolera en un horario que no es el nuestro y en un clima que no es el nuestro y en una cancha que no era la nuestra, pero yo valoro las formas y los jugadores míos la han mantenido a lo largo de lo que va del torneo".