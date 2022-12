Alberto ‘Tino’ Costa, su cuarentena en Medellín y los guayos que le ‘robó’ a Benzema

El mediocampista argentino de Atlético Nacional dijo que la salud está primero y no está seguro cuándo se puedan reanudar las actividades en el balompié colombiano.

Alberto ‘Tino’ Costa habló este miércoles con el diario ‘Clarín’, de Argentina, sobre este tiempo de cuarentena que pasa en Medellín por cuenta de la pandemia del coronavirus.

“Estamos bien. Con salud, con mi familia y ya llevamos 38 días de cuarentena. Se empieza a hacer difícil, pero no me quejo, nosotros somos privilegiados”, dijo Costa.

“Se empezó a hablar de la posible vuelta al fútbol, pero como futbolista no tengo tan claro que se vuelva a jugar tan rápidamente. Yo soy de los que piensan que la salud pasa por encima del fútbol”, agregó.

Cabe recordar que la Dimayor le presentó un protocolo al Gobierno para reanudar el balompié a puerta cerrada, pero el presidente Iván Duque le cerró las puertas al regreso porque “no hay condiciones”.

‘Tino’ también recordó su época en Europa en donde actuó en las ligas más importantes del mundo y enfrentó a Xavi Hernández y compartió habitación con el francés Karim Benzema.

Precisamente sobre el actual atacante del Real Madrid recordó una anécdota bien particular, cuando jugaban juntos en el Lyon, de Francia.

"Yo le robaba los botines. Tenía un solo par y vi que él tenía varios, entonces se los robaba para entrenar por la mañana y cuando terminaba se los lavaba y se los volvía a guardar. Hace cinco años atrás le confesé todo cuando jugamos en un Valencia vs. Real Madrid. 'Hijo de puta, no me había dado cuenta', me dijo", le contó a ‘Clarín’.

Por último, el mediocampista argentino, de 35 años, dijo que le gustaría tener revancha en San Lorenzo, por donde pasó sin mucho suceso, en 2016.

“Me gustaría tener la posibilidad de jugar en San Lorenzo de nuevo, de tener los partidos que correspondan y sacarme la espina que me quedó de tener esa continuidad y saber si estoy o no para jugar. No le cierro la puerta al club, pero hoy en día es difícil”, concluyó.

