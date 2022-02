Alcalde de Pereira confirmó que no prestará el estadio para el partido contra Once Caldas

El número de fallecidos por un deslizamiento de tierra causado por las lluvias que afectan a Pereira, capital de Risaralda, ascendió a 11 personas, según informó este martes el presidente de Colombia, Iván Duque.

"Lamentamos profundamente lo sucedido entre Dosquebradas y Pereira, Risaralda, donde un movimiento en masa deja, hasta el momento, 11 personas fallecidas, 35 lesionadas y pérdidas materiales ocasionadas", escribió el jefe de Estado en redes sociales.

Publicidad

En Caracol Sports: Del esquí alpino y el patinaje sobre el hielo, a ocupar las páginas de la revista Playboy

Teniendo en cuenta ello, el Alcalde de la ciudad, Carlos Maya, habló en el programa 'Meridiano', de 'Blu Radio', y confirmó que "acabo de tomar la decisión, el partido de Pereira vs. Once Caldas la noche de hoy no se celebrará; el palo no está para hacer cucharas"

Publicidad

"Ese evento futbolístico deberá ser realizado en los próximos días, pero el día de hoy no se realizará", sentenció. Y es que el compromiso por la fecha cinco de la Liga I-2022 estaba programado para este martes 8 de febrero a las 8:05 de la noche, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Nuestra prioridad es atender la emergencia registrada en Pereira, los organismos de socorro están enfocados en la atención de las víctimas, por tal motivo el encuentro entre Deportivo Pereira y Once Caldas ha sido suspendido. — Carlos Maya (@MayaAlcaldePei) February 8, 2022

#Atención Suspenden el partido Deportivo Pereira - Once Caldas tras derrumbe en el barrio La Esneda en Pereira #MeridianoBLU pic.twitter.com/HLcPcnSNrJ — Última Hora BluRadio (@UltimaHoraBLU) February 8, 2022

Publicidad