'Alcatraz' García: "La estamos pasando muy mal acá, nos preocupa el futuro de nuestras familias"

El pasado 11 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades ordenó comenzar el proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo , luego de que el club le incumpliera a sus acreedores.

Desde ese momento empezó el calvario para los futbolistas del conjunto 'motilón', a los que ahora no solo les adeudan cuatro meses de salario, sino que tampoco les permiten jugar con el equipo en el balompié colombiano.

La primera decisión de la Dimayor , tras conocer el fallo de la Supersociedades, fue que el Cúcuta no se presentara a las dos últimas fechas del 'todos contra todos', frente a América y Nacional , debido a su situación administrativa.

Pese a eso, la plantilla se siguió entrenando, bajo las órdenes de Diego Suárez, y guardaba la esperanza de que al equipo le permitieran competir en la liguilla, que da un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año, pero eso tampoco ocurrió.

Cabe recordar también que el Ministerio del Deporte le quitó el reconocimiento deportivo al Cúcuta, debido al incumplimiento con sus obligaciones.

Golcaracol.com habló este martes con Gilberto 'El Alcatraz' García, quien se mostró preocupado y pidió que no se olviden de él y sus compañeros, en medio de la difícil situación que están viviendo.

¿Cómo están los jugadores después de saber que no pudieron participar en la liguilla?

"Estamos muy tristes y preocupados por el futuro del equipo, de nuestras familias, de nuestras carreras, porque por malas decisiones nosotros hemos sido los más perjudicados: nos quedamos sin fútbol, nos quedamos sin dinero. La estamos pasando muy mal acá, es una situación complicada y sin saber qué va a ser de nosotros".

¿El equipo se sigue entrenando?

"Sí, seguimos entrenando por no perder nuestro estado físico, pensando en el próximo año. Teníamos la esperanza de jugar la liguilla, nos negaron esa posibilidad, no entiendo por qué. Con el daño que hemos tenido es suficiente y el mejor aliciente para nosotros era poder estar en competencia y tampoco nos dieron esa posibilidad. Uno se queda sin argumentos, no sé qué más quieren de nosotros".

¿Han podido hablar con el agente liquidador, Arturo Acosta?

"El grupo no ha hablado directamente con el liquidador, lo han hecho Diego Peralta, uno de los capitanes, y el ‘profe’ (Diego) Suárez. Nos dijeron que el liquidador estaba haciendo todo lo posible para que nos dieran el reconocimiento deportivo y así poder competir, pero al parecer eso no se dio, porque no nos tuvieron en cuenta. Nos dijo que nos iba a responder dentro de lo que pudiera, porque está ciego ante todos los problemas que nosotros tenemos y necesita informarse bien. Y con base en eso, empezar a tratar de solventar las deudas que tiene con cada uno de nosotros".

¿Y qué va a pasar sus contratos y lo que les deben?

"Desde el momento en que a él (liquidador) lo nombran, las deudas quedan congeladas. Pero con la reactivación de los contratos en este momento, que nos dijo que se podía dar, nos pagarían noviembre y diciembre, lo que sería muy bueno para nosotros. El problema es que si no hay competencia, va a ser difícil que el dinero aparezca. Estamos con los brazos cruzados".

¿Ustedes están en libertad para negociar con otros equipos?

"A nosotros nos deben cuatro meses, ya podemos negociar con otros equipos. Los que estamos acá es porque no tenemos nada claro. En mi caso personal, no he tenido un acercamiento directo con otro club. Me estoy entrenando para estar en una buena condición física por si llega una oportunidad, o si desean que continúe en este club".