Aldair Cantillo se sinceró con Néstor Craviotto, en plena rueda de prensa: "'Profe la cag&%"

Este miércoles continuó la acción en la primera jornada del fútbol colombiano, donde Atlético Huila visitó al Unión Magdalena, en lo que significó su regreso a la primera división del rentado local. Si bien consiguieron ponerse arriba en el marcador por medio de un tanto de su goleador, Gustavo Britos, los locales lograron darle vuelta al resultado en cuestión de minutos, llevándose así la victoria. En la previa de la ruda de prensa, Aldair Cantillo llamó la atención de varios al sincerarse con su entrenador, frente a los micrófonos, que al parecer no sabía que estaban encendidos.

El defensor central se vio comprometido en el segundo tanto del 'ciclón bananero', cuando perdió la marca de Jairo Palomino, quien por medio de un cabezazo convirtió el gol que significó la victoria para los locales, y la derrota para los 'opitas'.

Así las cosas, cuando estaba por inicial la rueda de prensa post partido, el futbolista de 26 años aprovechó por asumir la culpa del resultado frente a su entrenador Néstor Craviotto. El curioso momento se viralizó pues si bien no había iniciado la atención a medios, las palabras quedaron registradas por los micrófonos que ya estaban encendidos.

"Profe la cagué, la cagué", indicó de inicio Cantillo. En esta charla el estratega le preguntó: "¿Por lo de Palomino?". A lo que le respondió el jugador: 'Sí'. No obstante, el timonel del Atlético Huila no le vio mayor importancia y le dijo que "es díficil marcar a Palomino"; pero el zaguero insistió en su relato: "no tanto eso, me descuidé un segundo, tratando de ir por un jugador que estaba libre. Independientemente de que no estaba el hombre de la zona, traté de mirar y ahí fue"; Craviotto demostró un gran manejo ante la situación y en un intento en calmar al jugador le expresó que eso pasa en 'cuestión de segundos".

La nota curiosa de la jornada



“Profe la cagué, la cagué…”, palabras de Aldair Cantillo al DT Néstor Craviotto.



Los miembros del Atl Huila no se percataron que los micrófonos estaban encendidos y se escuchó todo lo que charlaron previo a la rueda de prensa. pic.twitter.com/eMZDHZVW7d — IsauroRodríguez⚽🎙📻 (@IsaRodriguez91) January 26, 2023

Indudablemente, el hecho se robó las miradas en las redes sociales, quienes admiraron la reacción del jugador, quien además de responsabilizarse de lo sucedido, le resaltaron la autocrítica que tomó luego del compromiso en el que se les escapó la oportunidad de sumar el primer punto en su regreso a la primera división. Asimismo, aplaudieron la forma en la que el DT de los 'opitas' habló con su defensor.

Ahora Atlético Huila se prepara para lo que será su segunda salida en el rentado local, en la que tendrá que recibir al Atlético Bucaramanga, el próximo sábado 28 de enero, a partir de las 5:20 p.m., por la segunda jornada de la liga.