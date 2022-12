Aldair Cantillo, tras ascender con Atlético Huila: "Estoy feliz; fue un año redondo para mi carrera"

Luego de caer en doble oportunidad frente a Boyacá Chicó , Atlético Huila pospuso el sueño de la Primera División a una última serie, que disputó contra el Deportes Quindío , equipo al cual vencieron por 2-1 en el global, logrando de esa manera el ascenso para 2023, junto a los 'ajedrezados'.

Una de las fichas claves en el segundo semestre para los 'opitas' en la consecución del máximo objetivo, fue el defensor central Aldair Cantillo, que luego de disputar 22 juegos y marcar en una oportunidad, tiene la certeza de contar este hito como un ‘sueño cumplido’.

En una charla con Gol Caracol, Aldair reveló detalles de cuál fue la clave para lograr el ascenso con Atlético Huila, además de las caídas y adversidades que ha tenido que sobrepasar a lo largo de su carrera profesional, para llegar a este momento.

¿Qué fue lo primero que encontró cuando llegó a Atlético Huila?

“Desde que llegué a Neiva me hicieron saber que la intención era ascender, pero primero era obligatorio quedar campeones este semestre. En el principio del torneo la misma prensa de aquí no 'nos tiraba', sin embargo, esto fue trabajo día a día, semana a semana, hubo meses donde no tuvimos día de descanso, pero ahí se ve el resultado”.

¿Qué fue fundamental dentro del grupo para conseguir el ascenso?

“Lo que hicimos fue cobijarnos entre nosotros, siendo consciente de que era un grupo nuevo, así que no iba a ser fácil, pero empezamos a ganar y ahí empezamos a mantenernos en el grupo de los 8, sumando también a la hora de cuadrangulares, permitiéndonos lograr ese objetivo a fin de año”.

¿Qué relación tuvo usted con el entrenador Néstor Craviotto?

“Mi relación con el 'profe' ha sido muy buena, es una persona que te brinda esa confianza, una persona que antes de ser técnico lo ves como un amigo, como un compañero más y pienso que eso ha sido importante para lo que nosotros logramos en este momento”.

Aldair Cantillo llegó a Atlético Huila en el segundo semestre de 2022, luego de su paso por Llaneros FC. Foto: Aldair Cantillo.

¿Cómo definiría este 2022 para usted, a nivel profesional?

“Este 2022 fue muy un año muy bueno, muy redondo para mi carrera. Mi labor con Llaneros en la primera mitad del año fue importante, tanto que llamé la atención del Atlético Huila, un equipo que siempre va a ser protagonista”.

“El primer semestre clasifiqué a los cuadrangulares y estuvimos cerca, pero no lo logré, ahora con Huila logramos clasificar nuevamente, pero con esa ‘pizquita’ de suerte que nos faltó el torneo pasado y esta vez sí logré ser campeón, y estoy muy contento”.

¿Cómo ha sido ese apoyo familiar en este proceso?

"Cuando tú ganas hay muchos 'amigos', gente que no sabía que existía, pero cuando estás en los peores momentos, ahí están esos pocos amigos con los que tú logras contar con tu familia, tu papá, tu mamá; en mi caso mis hermanas, mi pareja; pienso que ha sido muy importante porque al final te ayudan a sumar".

¿Qué se viene a la mente cuando suena el pito y se confirma el ascenso de Atlético Huila?

“Es algo que me da mucha alegría porque era una meta que me estaba colocando en el año tras año, pero no lograba conseguirlo. Gracias a Dios este año se dio la oportunidad, el 2023 va a ser totalmente diferente porque voy a enfrentar a rivales que no he enfrentado”.

“Cuando inicié mi carrera en Millonarios no tuve la oportunidad de debutar en Liga, lo hice en Copa, pero era un jugador juvenil todavía. Ahora tengo más experiencia, madurez y un recorrido con el que podré asumir lo que viene en el 2023”.