Aldair Quintana encontró en la "fortaleza mental", la clave para crecer como persona y en el fútbol

Muchas veces, en medio de la formación que uno recibe, siempre nos recalcan que "en las situaciones difíciles, es cuando debemos sacar lo mejor, ya que seguir y jamás rendirse es lo que nos hará diferentes de los demás". Suena sencillo, pero aplicarlo no lo es, o sino que lo diga Aldair Quintana, quien sabe lo que es superar adversidades y salir fortalecido de ellas.

A sus 28 años, el nacido en Ibagué, Tolima, ya sabe lo que es defender los colores del Atlético, Orsomarso, Atlético Huila, Atlético Nacional y, en la actualidad, Deportivo Pereira. Asimismo, en su palmarés, tiene un título de Liga y otro de Copa. Como si fuera poco, ya también sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Colombia. Pero lograrlo no ha sido fácil.

La historia del guardameta inició en la Academia Tolimense; luego , fue a las inferiores de River Plate, de 2011 a 2013. Sin embargo, no recibió la oportunidad. Por eso, en 2014, regresó al país, lleno de ilusiones, que parecieron desvancerse. Y es que, arribó a Independiente Medellín, pero no disputó ni un solo encuentro. El panorama non pintaba bien en ese tiempo.

Lejos de bajar los brazos, persistió. En 2015, fue a préstamo a Atlético F.C., debutando como profesional y demostrando su calidad y clase. Esto le permitió dar el salto a Orsomarso, teniendo continuidad y, después, llegar al Deportes Tolima, pero no sumó ni un minuto. Nuevamente, contra las cuerdas y en un momento duro. No obstante, el sueño estaba muy claro.

Fue así como Atlético Huila se la jugó y encontró su lugar: 23 partidos, 33 goles en contra y cuatro vallas invictas. Como se lo contó a Gol Caracol, "paso a paso y luchando fuerte por esos objetivos, se pueden cumplir los sueños y no existe nada imposible". Esto le permitió fichar por uno de los 'grandes' de nuestro país: Atlético Nacional. ¡Tremenda chance tenía!

Aldair Quintana, arquero de Deportivo Pereira, en un juego de Copa Libertadores Archivo de Colprensa

Fueron 81 compromisos, 82 tantos en contra y 31 porterías imbatidas; además, juegos en Copa Libertadores, pudo gritar campeón, en fin, nada mal. Pero pasó lo inesperado. La relación con la hinchada 'verdolaga' se rompió por uno que otro mal entendido y salidas en falsa. Esto generó que perdiera su lugar en la cancha y, de paso, viviera tiempos 'oscuros'.

Señalamientos, críticas, cuestionamientos, amenazas contra su familia, pasó de todo. La decisión estaba clara y, al parecer, lo más sano era dar un paso al costado. Luchó, batalló, hubo crisis, no entendía por qué, eran muchas las preguntas, pero comprendió que podría ser un aprendizaje. Así lo asumió, trabajó lo mental, se apoyó en sus seres queridos y lo superó.

Deportivo Pereira es su nueva casa. Es titular, ataja, tiene el amor de la gente, siente tranquilidad, la vida es 'color de rosa'. ¿Conformarse? Esa palabra no existe en la cabeza de Aldair Quintana. Tiene sueños, quiere seguir creciendo, tiene claro su diferencial, sabe la clave del éxito y, si bien es feliz, no se quiere quedar con la 'espinita' del capítulo de Atlético Nacional.

Aldair Quintana tuvo un microciclo con la Selección Colombia - Colprensa

Ya regresó a las canchas, pero duró un tiempo afuera por lesión, ¿Cómo sigue de eso?

"Ya mucho mejor, pude regresar a las canchas, lo hice de buena manera y esperando seguir por este camino. Lo que tenía era un tendón inflamado en la rodilla, entonces el médico me dijo que era mejor que me tomara un tiempo, parar algunos días, pero, gracias a Dios, se pudo regresar pronto, sin mayores inconvenientes y esa molestia física ya quedó atrás".

¿Qué balance hace de este primer semestre del 2023?

"La verdad es que estoy contento porque tengo la oportunidad de competir nuevamente y con continuidad, de disputar la Copa Libertadores, que para uno siempre es importante estar en este tipo de torneos, y de sentirme tranquilo. Ahora, en lo personal, estoy bien, contento en este club y con muchas ganas de que se puedan hacer las cosas de la mejor manera".

Con 28 años, ya ha vivido grandes experiencias, ¿Se imaginaba todo eso a esta edad?

"Por fortuna, con 28 años, he sumado muchos partidos, minutos a nivel profesional, en distintos torneos, en la Selección Colombia, Copa Libertadores, en fin, entonces para uno, en la posición de arquero, es importante ir adquiriendo toda esa experiencia, bagaje y recorrido que se necesita para nuestra labor. Uno siempre sueña en grande y soy muy agradecido".

Aldair Quintana, arquero de Deportivo Pereira, en un encuentro contra Unión Magdalena Archivo de Colprensa

¿Qué tiene de especial la posición de arquero?

"Normalmente, en el fútbol, el arquero es el que más se demora en adquirir madurez, así que cada una de estas vivencias que Dios y la vida en general me han regalado, las agradezco muchísimo. Vivir lo que he conseguido no es fácil y, por eso, lo valoro. Todo eso me ha permitido disfrutar donde estoy en el momento, del presente, que es bueno, tranquilo y lindo".

Hablando de esas cualidades, ¿Cuál cree que ha sido la clave en su carrera?

"La humildad y el profesionalismo son dos virtudes que siempre deben existir en todas las personas, independiente de la profesión. Eso debe primar. Hay que ser buena persona. Todo eso me lo inculcaron desde niño y creo que lo he aplicado desde entonces y hasta ahora, y me ha servido para haber vivido tantas cosas lindas y también quizá unas no tan buenas".

¿Cómo afronta esas situaciones "no tan buenas"?

"Cuando se viven cosas no tan buenas, uno siempre termina aprendiendo algo. Hay que saber sacar lo positivo de lo que puede parecer negativo. De pronto, en algún momento, pueda que no lo entienda, pero conforme avanza el tiempo, se va captando el mensaje. Siempre he buscado la manera de comprender las cosas y que eso aporte para mi crecimiento".

Aldair Quintana, arquero de Deportivo Pereira, en un partido frente a Deportivo Cali Archivo de Colprensa

Uno de esos fue lo acontecido en Atlético Nacional, en el último tramo...

"El último año en Atlético Nacional fue de poco crecimiento en lo deportivo, pero ya en lo personal ocurrió lo contrario y sí pude crecer bastante. Ahora, debo aclarar que siempre he sido y soy un agradecido con la institución porque me abrió las puertas y me aportó en todos los ámbitos de mi vida, tanto personal como profesional, lo que valoro, recuerdo y resalto".

¿Cuál fue la mayor enseñanza de todo eso?

"Ese tramo de mi carrera, me permitió fortalecerme como jugador, en lo físico y en algo que a veces no se toca mucho y es lo mental. Entendí que es funudamental trabajar esa parte y es clave para cualquier deportista, con el fin de sobreponerse a las adversidades que se presenten en el camino. Fue un gran aprendizaje, de los más importantes en estos 28 años".

¿Qué o quién fue fundamental para superarlo?

"Me aferré a Dios; siempre he sido creyente y me dio fortaleza para afrontar el momento. Mi novia y familia fueron claves con su apoyo día a día. Ellos tuvieron que vivir momentos un poco incómodos, pero siempre estuvieron ahí con una voz de aliento para subirme el ánimo, aconsejarme y darme un empuje para cuidarme y así salir adelante de esa situación".

Aldair Quintana (primero de izquierda a derecha, en la parte de arriba), arquero de Deportivo Pereira Archivo de Colprensa

¿Le gustaría una 'revancha' en el cuadro 'verdolaga'?

"Sí claro, pues, de hecho, aún pertenezco a Atlético Nacional y siempre estaré agradecido con la institución, como te decía, por lo que hicieron y la chance que me dieron. Esperemos a ver qué depara el destino, qué decisiones se toman, qué será lo mejor para las partes y demás. Por ahora, estoy en Deportivo Pereira, trabajando duro y enfocado en lo que viene".

¿Qué decir de su presente en Deportivo Pereira?

"Siguiendo por esa línea, es un club al que le estoy muy agradecido por haberme recibido en ese momento; me dieron la oportunidad y, por eso, lo único que espero, ahora, es consolidarme acá, haciendo buenas actuaciones como las que creo que he venido haciendo y aportando para que el equipo obtenga buenos resultados, en busca de todos los objetivos".

¿Cuál fue la razón por la que decidió llegar al cuadro 'matecaña'?

"Una de las cosas que me llamaron la atención para venir fue el profesor Alejandro Restrepo, con quien ya había tenido la oportunidad de trabajar, me habló personalmente, cuando terminó el torneo, y me dio a conocer que quería que estuviera con él y eso me gustó mucho, sentir ese apoyo y respaldo que para uno como jugador siempre es y será muy importante".

Aldair Quintana, guardameta de Deportivo Pereira, durante un entrenamiento Redes Sociales Oficiales de Deportivo Pereira

En lo personal y familiar, ¿Cómo se ha sentido en la ciudad?

"El club, desde el principio, me recibió de gran manera. De hecho, la gente, la hinchada y la ciudad me han recibido de una gran manera, con los brazos abiertos, atendiéndome de la mejor manera. Cuando te sientes en un ambiente agradable y bueno, eso te permite llenarte de confianza y así explotar y demostrar cada una de tus capacidades como jugador".

Con este buen presente, ¿Qué análisis hace de ese sueño de volver a la Selección Colombia?

"Uno siempre tiene las ganas y el deseo de estar en la Selección Colombia. Personalmente,ya tuve la oportunidad de estar y es algo hermoso. Me gustaría poder ir las veces que más pueda. Espero seguir haciendo un buen torneo tanto en la liga como en la Copa Libertadores, y si se da la opción de volver a estar, encantadísimo de regresar porque es un sueño".

Y la ilusión del exterior, ¿Qué tan latente ha estado?

"Ese es otro objetivo que uno tiene siempre, irse a jugar a un equipo en el exterior, ya sea en Europa o en una liga de alto nivel y competitivo, como puede ser Brasil, Argentina, México, entre otros, que son países buenos para uno. Espero que se pueda dar esa oportunidad y, en algún punto de mi carrera, dar el salto. Considero que se están haciendo bien las cosas".

Aldair Quintana, guardameta de Deportivo Pereira, en La Bombonera Redes Sociales Oficiales de Deportivo Pereira

Viajando en el tiempo, ¿Cómo analiza su carrera?

"Muchas veces, entre esto del fútbol y la vida, que van como tan rápido, uno no lo dimensiona ni se da cuenta el momento en que pasó tanto tiempo. De niño siempre soñaba con jugar a nivel profesional y lo hice realidad, así como el hecho de ir a la Selección Colombia, ganar un título en el fútbol colombiano, en fin, y todo eso, por fortuna, ya también lo cumplí".

¿Qué le diría al Aldair Quintana de esos inicios?

"Que siempre tenga claro que, paso a paso y luchando fuerte por los objetivos, se pueden cumplir los sueños y no existe nada imposible. Aún tengo muchos objetivos más por cumplir y eso es lo que me mueve en el día a día. Solo espero que, de la mano del trabajo y profesionalismo que le entrego e inyecto a este deporte, los pueda cumplir y hacer realidad".