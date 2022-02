"Aldair Quintana era de Selección Colombia, de la noche a la mañana no se le puede olvidar jugar"

Uno de los jugadores de Atlético Nacional que más críticas ha recibido en los últimos tiempos ha sido Aldair Quintana. Y es que su rendimiento parece no convencer del todo a los hinchas del club antioqueño, que, día a día, se lo han hecho saber.

Además, se debe recordar aquella salida en falso sobre el audio filtrado, donde el guardameta se refería con unas fuertas palabras contra los seguidores del cuadro 'verdolaga', algo que no cayó nada bien y que emperó aún más la relación.

De hecho, en su momento, el arquero tuvo que pronunciarse en sus redes sociales oficiales. Asimismo, el equipo organizó una rueda de prensa de última hora y con el cuerpo técnico y demás futbolistas presentes, para respaldar al golero.

Ante dicho respaldo, Aldair Quintana continuó en la institución. Por eso, ha recibido una que otra oportunidad bajo los tres palos, como sucedió este domingo 27 de febrero, en el duelo frente al Atlético Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.

Sin embargo, allí, volvió a cometer un error, que significó uno de los tantos de los 'leopardos'. De hecho, para el segundo tiempo no salió a cancha y fue sustituido por Kevin Mier, lo que llamó la atención y generó sorpresa entre todos.

Frente a ello, al director técnico Alejandro Restrepo le preguntaron. En rueda de prensa fue claro y contundente y solo dijo que "sobre este tema es algo de camerino y lo dejaremos ahí cerrado", sin dar más explicaciones.

Así las cosas, para conocer una opinión más que autorizada, este lunes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el otrora arquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, quien dio varios argumentos.

¿Qué puede estar pasando con Aldair Quintana?

"Es especial y tiene que ver con la personalidad. Ese trabajo lo debe realizar un entrenador, apoyado en la familia y en un psicolólogo deportivo. Hay varios elementos que hacen que nuestras personalidades cambien. Maturana y Bianchi fueron importantes en mi carrera, por ejemplo, quienes siempre me respaldaron."

¿Lo hubiera dejar salir de la cancha para el segundo tiempo?

"Hay que ver, conocer y analizar a la persona en el momento. No voy a decir que no esté rodeado, pero se le debe ver la información previa al partido, detallando al ser humano. Si él no quiere estar en la cancha, no lo puedo obligar, solo se debe apoyar, entender y respaldar. De la noche a la mañana no se le pudo haber olvidado jugar porque estaba incluso en la Selección Colombia. Somos seres humanos."

¿Una solución puede ser salir de Atlético Nacional?

"Siempre será bueno buscar un nuevo aire para un deportista. Los seres humanos podemos tener momentos de flaqueza y uno debe aferrarse a quienes te rodean, con buenos amigos, la familia, un buen cuerpo técnico, en fin. No podemos perder a un jugador que nos puede dar una mano con la Selección Colombia."

¿Cuánto terminó el partido, entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga?

En el estadio Alfonso López, el cuadro 'verdolaga' perdió 3-1 contra los 'leopardos'. Los goles del local fueron obra de Bruno Téliz, Sherman Cárdenas y Juan Gabriel Marcelin. Para el conjunto antioqueño anotó Andrés 'Rifle' Andrade.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo domingo 6 de marzo, a las 8:15 de la noche, Atlético Nacional jugará el clásico 'paisa', contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Cabe resaltar que, previo a este duelo, se verá las caras con Olimpia, el jueves 3 de marzo, a las 7:30 de la noche, como local, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

