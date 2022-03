Aldair Quintana "estaba destruido": datos de lo que pasó en el camerino de Nacional, en Bucaramanga

Aldair Quintana, arquero de Nacional , sigue siendo un tema de interés en los medios y entre los hinchas del equipo antioqueño, luego de que el domingo pasado cometió una falla, solamente jugó el primer tiempo, fue reemplazado por Kevin Mier en la derrota 3-1 frente a Bucaramanga, en partido de la novena fecha de la Liga I 2022 del fútbol colombiano.

Al final del compromiso, el técnico Alejandro Restrepo (relevado de su cargo este martes) dijo que esas cuestiones eran de camerino y que hasta ahí llegaba el tema.

Sin embargo, con el paso de las horas trascendieron detalles de lo sucedido con el guardameta nacido en Ibagué.

Así lo contó el periodista Adolfo Pérez, en 'Espn', quien comentó que “Aldair entró destruido al camerino, se sentó en un rincón, se agarraba la cabeza, se halaba, literalmente el cabello. Fue el psicólogo, a hablar con él a decirle, este es tu momento, tienes que recuperarte, no puedes renunciar a esta oportunidad. No hablaba. Fue el entrenador, le habló, le hablaron los jugadores, cuerpo técnico y no respondió. Le dijo al técnico: no soy capaz, estoy destruido, por respeto a mis compañeros, no soy capaz de jugar así”.

Quintana no ha podido estabilizar un buen rendimiento en el cuadro 'verdolaga', ha sido criticado por un amplio sector de los hinchas, incluso antes de iniciar la Liga se colgaron pancartas pidiéndole a las directivas la llegada de un arquero.

