"Aldair Quintana se encuentra feliz en Nacional", reconoció su representante

GolCaracol.com habló este lunes con el agente Diego Torres, quien confirmó que el promisorio arquero no piensa en nada diferente que en permanecer en el club antioqueño.

Diego Torres, director de la agencia 'Best of You' en Colombia y que maneja a jugadores de la talla de Casemiro y Odriozola, atendió este lunes un breve contacto con GolCaracol.com para referirse a las posibilidades de que el arquero Aldair Quintana siga en la disciplina de Nacional, para el segundo semestre de 2020.

Publicidad

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

"Ese tema de Aldair viene caminando de manera acertada. Lo más importante es que hay voluntad de las partes, aunque hay que tener en cuenta que llegó el tema del coronavirus y demás", dijo de entrada Torres.

El agente agregó que "es claro que Aldair se encuentra feliz en Nacional. Él quiere seguir, hacer historia y ganar título en el club".

Juan Fernando Quintero se encuentra en Colombia, según reveló la prensa argentina

Publicidad

Cabe señalar que Aldair Quintana, de 25 años y nacido en la ciudad de Ibagué, llegó en 2019 a las filas 'verdolagas' procedente del Huila. El guardameta ha sido tenido en cuenta por Carlos Queiroz en sus observaciones de jugadores y ha dejado una buena imagen.

El domingo pasado Nacional informó sobre la continuidad del técnico Juan Carlos Osorio hasta final de 2020 y se espera que haga pronunciamientos similares relacionados con futbolistas de su plantilla.

Publicidad