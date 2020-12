"Aldo Bobadilla no mostró interés en que Jackson Martínez viniera al Medellín"

Jackson Martínez decidió ponerle fin a su fructífera carrera en el fútbol, luego de haber batallado durante cinco años con una lesión en el tobillo derecho que le impidió volver a ser el mismo.

Martínez, de 34 años, rescindió su contrato con Portimonense, de Portugal, y se había propuesto recuperarse para alargar un poco más su carrera, pero los dolores le impidieron cumplir ese objetivo.

Así se lo confirmó este domingo a GolCaracol.com Gustavo Gallo, formador del chocoano y quien ha sido como un padre para el portentosos atacante, de 34 años.

"Hablamos el viernes en la noche y me dijo que, con lágrimas, había tomado la decisión de dejar el fútbol. No le daba más, le dolía intensamente cuando hacía las prácticas", le contó Gallo a este portal.

La noticia de su retiro se regó como pólvora en redes sociales, el pasado sábado en la noche, y tomó por sorpresa a más de uno, pese a que colgar los guayos estaba dentro de sus posibilidades.

Pero los más sorprendidos fueron, sin duda, los aficionados de Independiente Medellín que esperaban con ansias que se concretara su regreso, tras los acercamientos que hubo este año entre el jugador y el club.

"Cuando tuvimos conversaciones con el Medellín, (Aldo) Bobadilla no mostró mucho interés, dijo que estaba contento con el equipo que tenía, entonces decidimos que no viniera", le dijo el antioqueño a este portal.

Sobre el futuro del atacante, indicó que el jugador "no está muy decidido, sé que le interesa la formación, porque alguna vez me lo comentó, pero no sé qué tendrá ahora en mente".

Martínez Valencia comenzó su carrera en el Medellín y después pasó por Jaguares (México), Porto (Portugal), Atlético Madrid (España), Guangzhou Evergrande (China) y Portimonense (Portugal).

Además, vistió la camiseta de la Selección Colombia y fue uno de los jugadores que integró la lista final que estuvo en el Mundial de Brasil 2014, en donde el combinado nacional llegó hasta cuartos de final.

Por último, Gustavo Gallo contó que Jackson Martínez y su familia están en Portugal y que, por ahora, "no pensaba moverse porque los niños están estudiando. Veremos si decide regresar al país o se queda por allá".