Aldo Bobadilla no se cambia por nadie: “Mi sueño siempre fue estar dirigiendo al Medellín”

El flamante nuevo técnico del ‘poderoso de la montaña’, fue presentado y fue honesto al mencionar que siempre quiso volver al DIM. Además, que quiere hacer un buen trabajo con el club y sacar de la mala racha al cuadro rojo.

Aldo Bobadilla fue presentado, este sábado, como nuevo timonel del Medellín. El paraguayo quien fue oficializado el pasado miércoles, compareció ante los medios de comunicación y comentó que “siempre quise estar acá y que todo fue muy rápido y sorprendente”.

El ex técnico de Nacional, de Paraguay, llegó al país, el pasado miércoles, y tuvo un recibimiento multitudinario a su arribo a Medellín , donde los hinchas lo recibieron como un ídolo y una leyenda.

El exportero, quien quedó campeón en 2009 con el equipo aseguró que, su llegada no estuvo planeada y que siempre fue un sueño dirigir al ‘poderoso’.

“El sueño siempre estuvo, uno no puede planear eso porque eso depende de los directivos del momento. Siempre quise estar acá y ahora lo estoy, fue todo muy rápido, fue sorprendente y la verdad cuando me llamaron no lo podía creer y me quedé muy ansioso esperando la respuesta”, comentó el paraguayo.

Además, frente a su nueva etapa como técnico del Medellín, Bobadilla mencionó: “Ser ídolo como jugador ya lo conseguí y ahora tengo que conseguirlo como entrenador, no es fácil, pero hay que comenzar de cero y para eso estamos acá”.

Cabe resaltar que, dentro del cuerpo técnico del ex arquero, se encuentra un viejo conocido del fútbol colombiano el también paraguayo Carlos Villagra, quien pasó por equipos como Nacional, Pasto y Millonarios en su etapa como jugador. Ahora se une a Bobadilla para poder sacar de la mala racha al equipo paisa.