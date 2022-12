Aldo Bobadilla: “Sacamos un empate en el clásico, hay que valorar el trabajo de los jugadores”

El estratega paraguayo analizó lo que dejó el 1-1 del Medellín con Nacional, este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 7 de la Liga colombiana.

Independiente Medellín sacó un punto oficiando como visitante, este sábado, en el clásico frente a Nacional.

Tras el encuentro, Aldo Bobadilla se refirió al trámite del encuentro y lo que significó lograr el empate frente a los ‘verdolagas’.

“Sacamos un empate de visitantes y lo vemos de una manera de sumar puntos, pero queríamos ganar. El equipo tuvo orden, por algunos momentos no, eso hizo que ellos lastimaran, nos faltó animarnos a tener un poquito mas la pelota”, dijo de entrada el paraguayo.

Además, Bodadilla destacó que volvieron a conseguir puntos luego de varios partidos sin hacerlo, algo que les sirve en la tabla de posiciones.

“Nosotros también tenemos jugadores de calidad. No supimos aprovechar los espacios que el rival dejó atrás. Sumamos después de tres partidos, no es bueno uno no más, pero es bueno en un clásico y de visita”, agregó.

El técnico paraguayo no fue ajeno a la labor realizada por sus dirigidos, para lograr frenar el buen juego del cuadro Atlético Nacional.

“Yo quiero valorar mucho el trabajo de los jugadores, tenemos líderes que tienen un compromiso tremendo no solo con equipo, sino con la institución”, aseveró.

Por último, se refirió a lo que será el duelo contra Libertad, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Para ese partido hay que mejorar en la puntada final, nos falta finura, acertar en el último pase, soltar un poco más el balón y evidentemente arrancamos de local con nuestra gente, hicimos un desgaste tremendo y nuestra meta es pasar esta llave, no será fácil, pero de local es importante sumar de a tres”, concluyó.

