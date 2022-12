Aldo Leao Ramírez renovó contrato por un año con Atlético Nacional

Con 36 años, el samario firmó hasta diciembre de 2018 con el club antioqueño.

Atlético Nacional oficializó la renovación de Aldo Leao Ramírez por uno año más. El samario había retornado al club antioqueño a principio de 2017 tras ocho años en el fútbol mexicano.

Publicidad

El mediocampista de 36 años, desde su regreso, ha disputado 34 partidos llegando a marcar seis goles.

“Me han hecho sentir en casa, una Institución a la cual me debo mucho por lo que he vivido, la manera como me han tratado y estoy feliz de estar un año más con Atlético Nacional”, afirmó Ramírez tras sellar su vínculo.

Lea acá: Nómina confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a Corea del Sur

Nacional competirá el próximo año en la Copa Libertadores y desde ya se encuentra conformando la plantilla para esto.

Publicidad

Por lo que se espera que se confirme en los siguientes días la compra de los derechos de Dayro Moreno.

¡Un año más! Aldo seguirá en el verde por una temporada más. https://t.co/klGiH0Et8J #SoyDelVerdeSoyFeliz pic.twitter.com/TQYwkgLdbn — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 10, 2017