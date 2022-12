Aldo Leao Ramírez se despidió de Atlético Nacional a través de sus redes sociales

El experimentado volante, subió un video en su cuenta de Instagram en la que le agradece a la institución ‘verdolaga’ y a los hinchas del club.

Este martes, el mediocampista samario Aldo Leao Ramírez se despidió de Atlético Nacional por medio de un emotivo video en el que relata varios episodios en sus tres pasos por el elenco antioqueño.

Ya con 38 años y demostrando su amor para el ‘verde de la montaña’, Ramírez Sierra montó una publicación en la que dejó ver su inminente salida del club.

Con este emotivo vídeo hoy Aldo Leao Ramírez se despide de la hinchada de Atlético Nacional, a @Aldoleao81 le deseamos el mejor de los éxitos y una gratitud eterna por todo lo que le entrego al equipo mas grande del país. ¡Gracias Aldo.! pic.twitter.com/wHbXCa0Qa3 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) June 5, 2019

Con la frase: “Decir adiós a esta institución es llevarlos en el alma, pude vivir el fútbol desde la grandeza. A todos los que me acompañaron en este camino, familia, amigos, compañeros, hinchada, no saben lo afortunado que me siento y lo agradezco a Dios por cada respiro siendo verdolaga”.

Fueron 185 partidos los que el oriundo de Santa Marta disputó con Atlético Nacional. Además, marcó 22 goles en sus tres pasos por las toldas verdes.

