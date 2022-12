Aldo Ramírez: "Donde estuve fui referente y mi profesionalismo nunca lo puse en juego"

El volante se despidió de Atlético Nacional y ahora, mientras descansa con su familia, escucha ofertas en el fútbol colombiano. El futbolista no piensa marcharse del país.

Luego del discreto semestre de Atlético Nacional, se comenzaron a conocer noticias relacionadas con los jugadores del plantel profesional. Con ese panorama, uno de los hombres que no seguirá vestido de verde es Aldo Leao Ramírez, quien estuvo frente a Junior en su último partido con el tradicional club antioqueño.

Este viernes, Ramírez habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dejó en claro que tiene algunas ofertas en Colombia y que no tiene en sus planes marcharse nuevamente al fútbol internacional, en donde ya jugó en el balompié mexicano.

"Estoy pensando en descansar con mi familia. Hay varias opciones, en Colombia y afuera, pero nada concreto. No pienso en moverme del país, regresé a Nacional de donde me voy con la frente en alto", indicó Aldo Leao Ramírez, quien finalizó su contrato con Atlético Nacional de Medellín.

¿Que viene a futuro en su carrera como jugador?

“Mi carrera y mi profesionalismo han hecho que todavía se interesen en mí. Siempre he sido respetuoso, profesional y me he entrenado con mucho amor, sabiendo que mi trabajo puede llegar a interesar en algún club".

¿Qué piensa de la hinchada de Nacional?

"Siempre sentí el respaldo de los hinchas. Mi nombre siempre se coreó en el estadio y eso de agradecer, el apoyo, respaldo y amor siempre estuvieron ahí. Solo me quedan palabras de admiración y agradecimiento”, agregó.

¿Cuál es su mejor recuerdo con Nacional?

"Me quedo con el recuerdo de la final de la Copa Águila. Torneo que no tenía aquí en Colombia y además pude marcar dos goles en Manizales".

¿Qué opinión le merecen las críticas por su edad?

“Hay que tener madurez, los jugadores siempre seremos blanco de críticas y uno sabe que entre más viejo más comentarios se harán. Eso hace parte del fútbol, yo donde estuve fui capitán y referente. Mi profesionalismo nunca lo puse en juego". Concluyó el jugador colombiano de 38 años.

