Alberto Gamero: "Millonarios no fue superior a Nacional, jugamos bien y le ganamos a un buen equipo"

Millonarios se impuso en la tarde del domingo anterior a Atlético Nacional por 1-0 en el estadio El Campín, en duelo válido por la octava jornada de la Liga II-2023. En el azul capitalino Daniel Cataño y David Macalister Silva guiaron al actual campeón del FPC frente a los 'verdolagas', y tras una buena actuación del 'embajador', este lunes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Alberto Gamero.

"Yo lo que quiero es que el grupo entienda que no nos vamos a quedar con la mentalidad de que cuando perdemos es porque estamos cansados, hemos perdido partidos es porque hemos cometido errores. Tengo que ser realista, este equipo no ha descansado, después que fuimos campeones. Hemos jugado en Argentina, Miami y España", aseguró de entrada Gamero a la mesa de periodistas.

Sobre el compromiso frente a Atlético Nacional, el DT samario aseguró "que el partido de ayer (domingo) me gustó mucho porque el equipo jugó bien, además porque enfrentamos a un buen equipo, que se para bien; que es un equipo que no hace mucha elaboración, pero ataca directo. Millonarios no fue superior a Nacional, jugamos bien y le ganamos un buen partido a buen equipo; hubo una mejoría".

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

El tema del descanso en el grupo tras la cantidad de partidos:

"La única manera de que este equipo se recupere es con menos minutos de partido porque yo no puedo darle vacaciones al equipo cuando ya estamos en un torneo. Frente al Deportivo Cali sacamos un buen resultado y luego acá contra Nacional lo redondeamos; indudablemente la recuperación que tuvieron los jugadores del partido de Cali al de Nacional fue muy buena".

*Sobre la actualidad de Sander Andrés Navarro:

"Es un jugador de acá de Santa Marta, yo lo veía en la Sub-20, cuando sale Alba él es un jugador que sube. Nos ha deslumbrado por su calidad y personalidad su estado físico, sabe a qué va, cómo defiende. Dios quiera que ese muchacho entienda que está en Millonarios y que en todos los partidos debe jugar así".