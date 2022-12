Alejandro Bernal y Gabriel 'Gavilán' Gómez en listado de jugadores que no seguirán en el Bucaramanga

Harold Gómez, Yuber Asprilla y Carlos Ibarguen, fueron los otros futbolistas a los que el cuadro ‘leopardo’ le agradeció por su entrega y profesionalismo.

Atlético Bucaramanga anunció los cinco jugadores que no seguirán para la próxima temporada, entre ellos se destaca Gabriel ‘Gavilán’ Gómez y Alejandro Bernal.

La Liga Águila II está en sus últimos pasos, y varios equipos que no clasificaron a las fases finales, ya piensan en lo que será el 2020. Por esta razón, el equipo 'leopardo' busca complementar su plantilla, luego de varias salidas de jugadores.

Cabe recordar que José Manuel ‘Willy’ Rodríguez regresó al mando del conjunto ‘leopardo’, para el 2020 , tras la regular campaña de Hernán Torres.

Además, 'El Willy’ fue el entrenador que con el que Bucaramanga volvió a primera división del fútbol colombiano, para estar en la Liga desde el 2016.

A continuación, la lista de jugadores que no continúan con Bucaramanga:

#ProfesionalMasculino | Gracias muchachos, por darlo todo por poner el corazón 💚💛 en la cancha. pic.twitter.com/EvmGhZ256L — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 20, 2019

