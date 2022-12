Alejandro Brand cumple 70 años: su época dorada en Millonarios y el fútbol de ahora

El otrora mediocampista antioqueño que brilló en el equipo ‘embajador’ habló este viernes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y dejó varias reflexiones.

Alejandro Brand celebra este viernes su cumpleaños número 70 y aprovechó para recordar su época como jugador de Millonarios, con el que ganó el título de 1972.

“Llegué a Bogotá de Medellín, no conocía esta ciudad. Llegué un martes y el domingo estaba debutando en El Campín. En las prácticas hice algunos goles y el técnico me concentró y después jugué. Debuté con Amadeo Carrizo, pero eso no me opacó”, le dijo este viernes Branda ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

El otrora mediocampista antioqueño se retiró muy joven pues a los 24 años sufrió una lesión en la rodilla de la que nunca se pudo mejorar, en un partido contra Alianza Lima, en Perú.

“Estaba llegando a la mejor época, fue muy duro, pero una de las cosas que uno debe hacer es olvidarse de su pasado, no vivir en el pasado. Esa época no pudo ser lo que debió haber sido, pero todo tiene una razón de ser y es que tal vez no hubiera podido conseguir la tranquilidad, la paz con la que uno vive en este momento por tener una familia estable, una esposa. Valen muchísimo más que la fama, el reconocimiento, el dinero”, manifestó.

Por último, Brand Quintero se refirió al fútbol de ahora y al volante ‘10’ que ha perdido terreno por el fútbol físico y de choque que se impone, según él, en estos tiempos.

“El fútbol se ha convertido en un deporte de mucho roce, sobre todo en Colombia, donde se juega mucho al choque, a detener el balón, a imponer la fuerza física. Por eso, en los procesos de selección no miran a los talentosos, porque los entrenadores buscan es los resultados y lo van a encontrar buscando jugadores que tengan esa potencia y ese lomo. Se pierde la oportunidad de tener y descubrir jugadores de calidad, que son en el fútbol la razón de ser”, concluyó.

