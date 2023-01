Alejandro Char se pronunció tras la fallida negociación con Juan Fernando Quintero: "No lo logré"

Este jueves llegó la noticia que los hinchas del Junior más temían: la negociación entre el 'tiburón' y Juan Fernando Quintero no prosperó y finalmente el mediocampista antioqueño no llegará a Barranquilla para jugar con el conjunto 'rojiblanco'. Así las cosas, Alejandro Char reaccionó a esta información que llegó por sorpresa para más de uno, que daba como hecha la contratación.

A través de su cuenta de Twitter, uno de los máximos accionistas del club, dejó ver su tristeza tras las fatídicas negociaciones, que este jueves llegaron a su fin:"Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. Juan Fernando Quintero lo sabe. Las decisiones no las tomo yo solo".

Asimismo, le envió un mensaje a los seguidores del Junior de Barranquilla, "ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada".

Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. @juanferquinte10 lo sabe. 😔



Las decisiones no las tomo yo solo.



Ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada. 🙏🏻 — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2023

Recordemos que este duro golpe para los aficionados llegó tras unos días, en lo que todo parecía indicar que las negociaciones iban por un buen camino y que pronto se haría oficial la contratación de 'Juanfer'.

Y es que el martes uno de los mayores candidatos a quedarse con el antioqueño de 29 años, Flamengo, se retiró de la pelea; acción a la cual se le sumaron algunos 'me gusta' del futbolista a trinos sobre su llegada al equipo barranquillero; a su vez, el miércoles, Quintero Paniagua estuvo subiendo unas publicaciones que aumentaron la ilusión que tenían los aficionados, pues publicó imágenes de dos referentes del equipo, Carlos 'Pibe' Valderrama y Giovanni Hernández.

Recordemos también, que el último mensaje que había publicado a través de su cuenta de Twitter, donde se mostró activo a lo largo de las negociaciones, fue interpretado por muchos, como si estuviera pronto a firmar con el Junior. "¡Amigos ! Yo también, como ustedes estoy ilusionado, son cosas que pasan en los negocios y el fútbol, particularmente. Por favor paciencia y comprensión, les dije que esta semana les tengo noticias. Todas las partes están haciendo lo posible. ¡Feliz día!", fueron las palabras del exRiver Plate.

No obstante, este miércoles a través del mismo medio, reveló que finalmente no llegaría al 'tiburón', "¡Amigos! Lo que es el tema de junior quería Decirles que no se pudo hacer… Agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobre todo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo ¡Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene!".

Con dicha novedad se pone punto final a esta novela entre ambas partes que generó gran expectativa alrededor del fútbol colombiano. Cabe aclarar que aún se desconoce cuál será el próximo equipo de Juan Fernando Quintero.