Alejandro Guerra: "Para Atlético Nacional tiene que ser un extra enfrentar a ese rival tan anhelado"

Atlético Nacional enfrentará a Deportes Tolima por la final de la Liga del fútbol profesional colombiano 2022-I, tras salir vencedores en el grupo A y B de los cuadrangulares semifinales en el primer semestre.

La ida de la serie será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo miércoles a las ocho de la noche y la vuelta tendrá como sede el Manuel Murillo Toro de Ibagué, el siguiente domingo, desde las siete de la noche.

Uno de los referentes del cuadro 'verdolaga' en los últimos años, el volante venezolano Alejandro 'Lobo' Guerra, habló con 'Gol Caracol' sobre el presente de los dirigidos por Hernán Dario Herrera y su rival en el encuentro por el campeonato.

¿Cómo ve a Atlético Nacional previo a la final con el Deportes Tolima?

"El equipo ha demostrado que no ha sido fácil el año que ha tenido, pero se ha sabido reponer a todos los inconvenientes que ha tenido, con cambio de técnico incluido. Va a enfrentar a un rival que ha tenido un proceso de años y lo demuestra llegando a una nueva final. Para Nacional tiene que ser como un extra enfrentar a ese rival tan anhelado, que estoy seguro que querían y será de exigencia. El grupo ha hecho las cosas muy bien, va a ser difícil, pero por el momento en que está el equipo, estoy seguro que van a salir las cosas bien".

Se probó con muchos directores técnicos, con bastante experiencia, pero es Hernán Darío Herrera quien lleva a Atlético Nacional a una nueva final, ¿cómo califica su proceso y qué cree que le aportó al equipo para estar en la disputa por un nuevo título?

"Uno de los problemas que ha tenido Nacional es que no se había terminado de consolidar un equipo con su idea de juego, pero llegó Hernán con su estilo, dándole ritmo de juego a los futbolistas que no tenían. Pienso que el trabajo de él se ha reflejado en reconocer las fortalezas del rival que va a enfrentar y hace estrategias de juego. Cuando el equipo tiene que defenderse, no le da pena. Al conocer al contrincante, sabe la fortaleza que va a enfrentar y eso lo ha ayudado. Nacional de local es un equipo totalmente diferente a cuando lo hace de visitante, cuando van a otro lado no son de los que presionan al rival y van a buscar la pelota. Este grupo tiene estrategias diferentes y le ha dado resultados".

¿Cuál puede ser la mayor virtud de este Atlético Nacional?

"Ser más contundente, saber aprovechar más al nueve, en este caso Jefferson Duque, que es un goleador. Si lo ponen a jugar mucho más con balón va a ser diferente. El fútbol es de grupo y en la final tiene que relucir eso, para poder llenar de balones a Jefferson todo lo que se pueda".

Algunos critican mucho a Jefferson Duque, por su edad y porque de pronto no ha sido su mejor temporada en cuanto a goles, pero aún así sigue apareciendo, ¿no?

"Como ya decía, los cambios de idea de juego y de entrenador confunden un poco al jugador y el que más sufre es el nueve, el goleador. Jefferson no deja de ser un goleador, si a él lo usaran más, estoy seguro que se cansa de hacer goles".

Otro que sufrió muchas críticas fue Hernán Darío Herrera, por la experiencia que tenían sus antecesores, a excepción de Alejandro Restrepo. ¿Cree que el ser de la entraña ‘verdolaga’ le ha servido para sacar otra vez el grupo adelante?

"La experiencia se agarra con tiempo y dándole confianza al entrenador. Si no le dan la oportunidad, no la va a adquirir y él con su poca trayectoria, sabe de fútbol y ha estado mucho tiempo en Atlético Nacional. Ha sabido reorganizar todo lo que venía haciendo el equipo. Estoy seguro que con su experiencia de edad, ha hecho que funcionen las cosas. No le gusta mucho a la gente cuando se defiende, pero son tácticas de juego y eso vale mucho. Lo que más cuenta son lo resultados y él ha demostrado que tiene mucho para dar y enseñar a los jugadores".

Usted vivió una de las épocas gloriosas de Atlético Nacional, que de pronto se han perdido un poco en estos años, ¿cree usted que puede ir bien encaminado este grupo a hacer lo que ustedes hicieron?

"Nacional es un club de exigencia, de ganar campeonatos año tras año y a la medida que se va marcando historia, más exigencia se pone la hinchada y la dirigencia. Lo que se hizo cuando yo estaba fue marcar la historia, pero ahora, los jugadores que están, tienen que hacer la suya y eso se hace ganando títulos. Ya tienen que empezar a pensar que esta final los puede llevar a comenzar a marcar su propia historia".

De todas maneras la nómina de Atlético Nacional tiene muy buenos jugadores, que le pueden dar grandes resultados al equipo

"Tiene jugadores de experiencia como Dorlan Pabón, Giovanni Moreno, Alexander Mejía y todo eso combinado, tiene que llevarte a resultados grandes, títulos. Pienso que Atlético Nacional tiene una estructura para hacerlo".