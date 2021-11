Alejandro Restrepo: "A recuperarnos, entrenar y, ahora, pensar en los cuadrangulares finales"

Duro golpe para Atlético Nacional en el cierre del 'todos contra todos' de la Liga colombiana II-2021. Este domingo, perdió 1-3 contra Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot. Frente a ello, el director técnico Alejandro Restrepo se pronunció y aclaró qué sucedió. Asimismo, expresó que ahora se viene otro campeonato.

Recordemos que el conjunto 'verdolaga' clasificó a los cuadrangulares como líder, con 42 puntos, producto de 12 victorias, seis empates y tan solo dos derrotas. Asimismo, será cabeza de grupo, justamente, junto al cuadro 'embajador, que finalizó segundo en la tabla de posiciones.

¿Qué le pasó al equipo?

"Quisiera llevar la reflexió más hacia el juego. Eso fue lo que perdimos. Cada uno de los jugadores disponibles están listos para actuar, pero no pudimos fluir por más de que se intentó. Tuvimos pocas situaciones de gol. Estábamos convencidos de que se podía, pero se cometieron errores. Intentamos, pero estuvimos incómodos en cancha."

¿Cuáles son las conclusiones que saca?

"De este partido tenemos que sacar esos ítems en los que no pudimos fluir. Competir este tipo de partidos, que serán los de las finales, es importante para aprender y corregir, pensando en lo que se viene. Debemos recuperarnos, entrenar de la mejor manera e iniciar las finales, sabiendo que todo empieza de cero."

¿Cómo arropar a Aldair Quintana en esta situación?

"Hay que resaltar su buen semestre, el gran colectivo del equipo, el crecimiento como arquero, su evolución y mucho más. Es algo que le manifestamos en el día a día. Se puede tener un par de malas jugadas, pero hay respaldo del cuerpo técnico, la institución, compañeros y todos."

¿Cuál es la solución para que esto no vuelva a pasar?

"Ante la presión alta de Millonarios, lo hacíamos bien, pero después no estábamos ubicados correctamente. Forzamos el juego por dentro, regalamos balones y no fluimos y eso, contra un equipo que juega bien, cuesta bastante y terminamos sufriendo."

¿Influyó que Alberto Gamero lleve más tiempo que usted al frente de su respectivo equipo?

"Hay que resaltar el trabajo de Millonarios. Además, tienen un buen tiempo juntos y eso se evidencia. Enfrentamos a un rival que juega mano a mano contra todos, bajo una idea similar a la nuestra. Hace tres o cuatro meses jugamos frente a ellos y sentimos lo mismo de hoy. El que menos se equivocara, se llevaría la victoria."

¿Algún equipo que le llame la atención para los cuadrangulares?

"Clasificar entre los ocho en un torneo de 20 equipos tiene mérito, hubo clasificados hasta último minuto, fue una liga muy apretada, en fin, entonces sería irrespetuoso no darle mérito cada uno de los que llegaron a los cuadrangulares. Se inicia de ceros y ahora, a estar enfocados y concentrados en estas finales."