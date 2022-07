Alejandro Restrepo: "Con Nacional no tengo revancha, solamente siento gratitud por la institución”

Alejandro Restrepo, actualmente en el Pereira, habló sobre su presente en el equipo ‘matecaña’ y de paso no dejó de hablar de Atlético Nacional, club al que dirigió antes que al cuadro risaraldense.

Por eso, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ el estratega dio detalles de lo que viene siendo su proceso con el Pereira.

"En el fútbol es muy importante el momento de victoria, ya al otro día a planificar lo que viene, un partido muy importante, clásico frente a Once Caldas en Manizales. Siempre creo que la victoria va a ser ese bálsamo que se vienen haciendo cosas buenas, detalles para mejorar, pero ganando la motivación, la ilusión es el de seguir creciendo”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Alejandro Restrepo:

*Refuerzos del Pereira

"Pudimos sumar cinco jugadores, hemos tenido el mismo número de salidas y consideramos que tenemos una buena base, que venía bien entrenada, consolidada y que los jóvenes, con experiencia en el fútbol, han venido a sumar".

*La preparación para este campeonato

"Tuvimos una buena pretemporada, una semana en Medellín, tres semanas en Pereira, después del primer juego bajamos la intensidad, tuvimos once, doce días para seguir trabajando, afinando, ahora en el rodaje del campeonato, importante ir teniendo competencia, el tiempo es el mejor aliado para conseguir resultados. También con pies en la tierra para seguir mejorando".

*Recordó su paso por Atlético Nacional

"No, he seguido con atención por la parte mediática de Nacional, siempre con la gratitud debida a la institución, ya enfocados en el proceso nuestro, siempre a la expectativa de lo que pasa. Ya enfocados en nuestra tarea con Pereira. No, revancha con Nacional no. Gratitud por la institución, para nada hay revancha. Allá no tengo sino amigos".