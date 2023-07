Alejandro Restrepo, el líder innato que tiene al Deportivo Pereira en sus años de gloria

El fútbol está lleno de sorpresas y hazañas que hacen de este deporte especial. Sin irnos muy lejos, uno de los artífices de aquellas historias que valen la pena enmarcar es la de Alejandro Restrepo y el Deportivo Pereira.

El estratega antioqueño de 41 años es un fiel representante de la nueva camada de entrenadores que están surgiendo en el país. Si bien, no tuvo el apoyo esperado en Atlético Nacional, donde adquirió gran parte de su experiencia y aprendizajes en el ámbito de entrenador, una vez salió al ruedo para su primer tiro como entrenador en propiedad, logró demostrar de qué está hecho.

Y es que si se le pregunta a cualquier hincha del Deportivo Pereira, se podría llegar a un consenso popular de que Alejandro Restrepo ha sido el comandante de los años más gloriosos del conjunto 'matecaña'. Basta recordar que fue el entrenador del primer y único título del equipo; quien los clasificó a su primera Copa Libertadores, llevándolos a su vez hasta los octavos de final; y los hizo parte del selecto grupo de equipos que ha logrado vencer a un gigante del continente como lo es Boca Juniors.

De este modo, y con pergaminos de sobra, Alejandro Restrepo, fue el invitado a nuestra sección 'Figuras del Fútbol Colombiano', para contarnos un poco más de su historia, de su percepción, y de lo que necesita un entrenador en la actualidad para triunfar y destacarse en el fútbol moderno.

Cabe resaltar, que así como grandes entrenadores, Restrepo Mazo también fue un habilidoso con el balón, jugando como "atacante y ofensivo", representado por ser un futbolista de buen pie.

"Jugué hasta los 20 años. Terminé mis últimos tres años de futbolista amateur en un club importante y aficionado de la Ciudad de Medellín, en el club estudiantil. Pero a partir de los 21 años me di cuenta de que mi camino estaba para ser entrenador y ahí comencé a estudiar Licenciatura en Educación Física y después a formarme como entrenador. Tuve la oportunidad muy joven de empezar a entrenar y me apasioné por ello".

No obstante, aseguró que fue el mismo deporte el que le fue dibujando el rumbo de su carrera deportiva, "el fútbol te va mostrando el camino. De pronto esa oportunidad en el fútbol profesional no aparecía. Y a través de estudiar una carrera relacionada con el deporte, la pasión que siempre he tenido por el fútbol, de empezar a darte cuenta de que tienes rasgos de liderazgo, a formarte y a que esto te apasione, creo que te va llevando por el camino y te hace tomar una decisión. Creo que en eso no me equivoqué", agregó.

¿Ese liderazgo que lo caracteriza lo llevó a ser el capitán del equipo?

"Sí, desde siempre, creo que desde muy niño. Creo que era muy inquieto siempre por liderar al equipo, por todo el tema de las inscripciones, de los uniformes, de hacer ver y notar ese liderazgo dentro de los grupos de los cuales hacía parte, de ser el capitán, el que organizaba. Y bueno, creo que ese rasgo se sigue viendo en la actualidad ahora cada vez que estoy al mando de equipos profesionales".

¿Tiene algún jugador que se parezca a usted, como cuando era jugador?

"Bueno, en ese tema de liderazgo y de inquietud hacia el juego, ahora en el equipo creo que hay dos, Johnny Vázquez y Juan Pablo Zuluaga. Se les ve ese deseo de prepararse, también la forma en que hablan del juego. Creo que Johnny un poco más definido, Juan Pablo más por su capacidad de comprensión. Y con nosotros estuvo hace poco André Felipe Correa, que ya acaba de recibir su licencia Pro, que es muy inquieto por estarse capacitando, que a menudo busca una conversación para intentar entender más de los procesos de entrenamiento, entender un poco más del juego. Así que creo que ellos, dentro de los hombres que he tenido en el último tiempo, se destacan por esa pasión que muestran, también por continuar ese legado que vamos nosotros dejando".

¿Qué características lo han llevado a triunfar como entrenador?

"Yo considero que el técnico actual debe tener tres elementos claves para la conducción de sus grupos: El primero es que debe ser un líder, ojalá un líder natural, un líder que lo haga desde su manera de ser, siendo muy auténtico. El segundo, que sea una persona que tenga muy claro el entrenar como un valor fundamental. Y que ese entrenamiento tenga una metodología de trabajo, una forma de hacer un campo para que los jugadores entiendan lo que es su modelo y su idea de juego para poderla plasmar después en los partidos. Y un tercer elemento que es fundamental es dirigir al equipo. Dirigir al equipo en la competición, tomar las decisiones del once inicial, de los posibles cambios, de la estrategia a utilizar. Entonces creo que en ese orden de ideas, en el liderar, entrenar y dirigir, creo que está el entrenador completo e intento todos los días mejorar en esos aspectos para ser un entrenador completo.

Se habla mucho de los entrenadores jóvenes de Colombia. ¿Usted que considera que puede ser ese diferencial en la preparación?

Yo creo que si hay entrenadores jóvenes buenos es porque hay grandes maestros también. Y yo creo que lo primero que tenemos que valorar, creo que acá no se trata solamente de dar una mirada a los nuevos entrenadores, sino valorar a quienes nos han formado a nosotros, de quienes hemos seguido el ejemplo. Independiente de la edad que tengan, creo que Colombia tiene exponentes de la dirección técnica muy capaces, siempre buscando estar actualizados, que han dirigido en grandes ligas del mundo, a grandes selecciones. El fútbol hoy te exige estar a la vanguardia, mirar qué nuevas metodologías de entrenamiento existen, saber que el futbolista de hoy hace parte de esa dinámica social y también estar preparado desde las herramientas de liderazgo, de coaching, de metodología para llegarles. Y eso hace parte de ese entrenador completo en el cual los nuevos hombres que estamos llegando a la dirección técnica debemos apoyarnos.

¿Cuáles son esos maestros que usted considera que han sido claves para su formación?

"Creo que profesionales como el propio Pacho Maturana, con el cual pude compartir mi estadía en Atlético Nacional, un hombre maestro para todos los que hemos estado cerca de él. Cuando hablo de entrenadores de fútbol profesional, la gran fortuna y la gran oportunidad que tuve de estar en Atlético Nacional, como asistente tanto de Juan Carlos Osorio, el cual aprendí mucho de su metodología, de Alexandre Guimaraes, en su momento, y el profesor Pablo Autori, creo que a mí me ha servido mucho estar al lado de grandes hombres de fútbol, de personas a las cuales admiro".

¿Usted cree que en Atlético Nacional dudaron de sus capacidades?

"No, en ningún momento. Creo que siempre he tenido gratitud por todas las instituciones que me han brindado la oportunidad de pasar por ellas. Nacional en su momento fue una de ellas y es el único sentimiento que yo puedo expresar. Cada una de las cosas que he vivido en el fútbol, bien sea aficionado, bien sea profesional. En cada una de las instituciones que he estado lo que siento es que me han permitido crecer".

Digamos, hablando ya de su presente, del Pereira. ¿Cuál es su propósito con el equipo?

"Bueno, creo que había un objetivo inicial que era estar por un tiempo importante dentro de la institución. En esa búsqueda de llevarlo a lugares de privilegio. El objetivo principal en un inicio era llevarlo a un torneo internacional. Se hablaba de Suramericana en un comienzo, pero bueno, hemos ido dando saltos y pasos de calidad. El estar ahora en la Copa Libertadores, y de haber sido campeón. También nos ha ayudado a nosotros a respetar ese proceso y ese proyecto y ese tiempo que inicialmente nos dimos. Así que vivimos y disfrutamos nuestro presente. Continuamos en la búsqueda de hacer al Deportivo Pereira una institución más grande".

¿Sus motivaciones en el fútbol cuáles son? En la vida también.

"No, yo me considero una persona muy visionaria, pero que disfruta mucho el presente. Creo que disfrutar y vivir bien el presente, creo que el mejor contrincante que uno puede tener es uno mismo, así que superarme en todos los aspectos profesionales y personales, ser cada vez un mejor entrenador, ser cada vez una mejor persona, transmitirle a mis grupos esos valores. Y creo que en la medida que vaya siendo así, el mismo fútbol y la misma vida se va encargando de ponerlo a uno en los diferentes lugares. Lo que por ahora es ir identificando bien todos esos momentos, ser asertivo en la toma de decisiones, que me compete a mí como líder, como entrenador. Y a partir de eso poder ir escalando de una manera normal y de una manera natural, como debe ser en el fútbol y en la vida".