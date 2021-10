Alejandro Restrepo: "Es importante seguir sumando; contento con el desempeño de Atlético Nacional"

Atlético Nacional, líder de la Liga colombiana II-2021, no pudo sumar de a tres. Este domingo 31 de octubre, empató 0-0, en el estadio de Jaraguay, contra Jaguares. Con dicho resultado, continúa en la parte alta de la tabla. Sin embargo, quedó un sabor un poco amargo y así lo expuso el técnico del equipo 'verdolaga', Alejandro Restrepo.

En rueda de prensa, posterior al compromiso, también resaltó el buen nivel de sus jugadores, el compromiso de quienes saltaron a la cancha e hizo referencia a dos casos puntuales como Ruyeri Blanco, quien debutó como titular, y Baldomero Peralza, que se retiró del terreno de juego con ciertas molestias físicas.

¿Qué valor le dan a este punto? ¿Por qué fue difícil ganar?

"Es importante seguir sumando, hacer la cantidad de puntos que llevamos, mantener la primera posición. Sentimos que, en el juego, el equipo se sintió cómodo, buscando ventajas y espacios. Tuvimos situaciones, no muchas, pero sí de calidad. Nos vamos tristes porque no anotamos, pero contentos con el desempeño del grupo. Es importante tener el grupo sano para enfocarnos en la recta final del torneo."

¿Cuáles son sus impresiones sobre Ruyeri Blanco?

"Todos tenemos confianza en él. Es un joven delantero, goleador y con mucho futuro. El grupo y nosotros como cuerpo técnico lo respaldamos. Jugó bien de espaldas al arco, se desmarcó y generó situaciones de gol, cumplió en la labor defensiva, con su presión. Valorar ese debut como titular de un hombre joven."

¿Le dará minutos a otros que no han jugado tanto?

"Este es un grupo completo, que tiene una mezcla importante de juventud y experiencia, todos con picos altos en sus rendimientos. Por lo general, no repetimos un once y eso depende de las oportunidades que se van ganando, del buen nivel de cada uno, quienes aportan su mejor versión."

¿Baldomero Perlaza se lesionó?

"No, está bien. No se puede olvidar que estuvo varios días afueras y, seguramente, la humedad y el alto ritmo al que se jugó, tenía un desgaste importante. Decidimos darle ingreso a un jugador más fresco y que nos pudiera aportar aspectos diferentes en el campo de juego."