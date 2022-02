Alejandro Restrepo: "Se hizo un buen trabajo y hubo entrega colectiva; fuimos justos ganadores"

Luego de haber sufrido un tropiezo, en la pasada jornada, cuando perdió 0-1 con Deportes Tolima, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional pasó la página, levantó cabeza y este domingo, siendo supererior, logró imponerse 0-1 sobre Deportivo Pasto, regresando a la senda del triunfo.

Frente a ello, el director técnico Alejandro Restrepo habló en rueda de prensa, resaltando la buena labor de sus dirigidos y la clave para haberse hecho con los tres puntos; además, revelando la lesión que sufrió Juan David Cabal y analizando el rendimiento de Ruyeri Blanco, quien fue titular.

¿Qué es lo que más rescata de Atlético Nacional de esta noche?

"Lo primero es resaltar y felicitar al grupo por la aplicación del plan. Teníamos una idea de repetir, de realizar y de ser un equipo que diera muchos pases en campo rival porque sabíamos lo complejo de jugar en este escenario y lo importante de hacerlo, de esa aplicación de laterales en algún momento yendo adentro, de nuestros extremos fijados. El equipo lo hizo muy bien. En el primer tiempo no estuvimos muy aplicados en la finalización de las acciones, pero generamos volúmen de ataque y situaciones de riesgo, y para el segundo tiempo mejoramos algunos detalles. Sentimos que el equipo hizo un trabajo completo en ambas fases y fuimos justos ganadores."

¿Qué hicieron de diferente en el segundo tiempo para que estuviese mejor controlado?

"En el camerino lo hablamos, en el primer tiempo tuvimos entre dos o tres pérdidas en el campo rival, que en la conversión de la estructura como lo habíamos planificado, nos dejaron con hombres de ellos con mucho espacio, y nos generaron un par de transiciones donde afortunadamente nuestros defensores y en una ocasión Kevin Mier estuvieron bien. Ajustamos esos detalles. En la elaboración del segundo tiempo no tuvimos pérdidas, sino por el contrario, fuimos aplicados, pacientes y supimos mover al equipo rival para encontrar esos espacios y a nuestros hombres con ventaja y libertad. Lo hicimos muy bien en el segundo tiempo. No tuvimos errores en esos detalles y por eso no sufrimos en la segunda parte."

Al final del partido se vio mejor Nacional, ¿Cómo se preparó esta parte?

"Ponderar dos detalles en ese aspecto. En primer lugar, la recuperación que hacen los jugadores y que pone a disposición el club como la nutrición, el hielo, los masajes y yo creo que lo principal es la consciencia de los futbolistas que salimos de partido con Tolima el jueves, viernes recuperamos muy bien, ayer estuvimos casi todo el día viajando y era ponderar la recuperación. Y el segundo detalle, es el gran esfuerzo de quienes iniciaron. Tuvimos 3-4 hombres frescos con relación al partido anterior y después lo bien que entraron los hombres que hicieron los ajustes. Utilizamos los tres momentos, hicimos los cinco cambios, de los 18 convocados, 16 participaron y todos fueron importantes."

¿Qué sensaciones le dejan los más de 60 minutos de Ruyeri Blanco, será que el indicado para darle más minutos en la zona delantera?

"A Ruyeri obvio por su edad lo vemos como un joven, pero es un hombre con experiencia y recorrido, que ya ha tenido participación en el semestre anterior y que conoce muy bien en qué club está y que está preparado y presto a participar entrando. Primero, es un gran ser humano y, segundo, es un gran profesional. Lo demuestra no solo en la competencia, sino en el día a día y eso lo valoramos mucho. Seguramente, la competencia nos irá marcando el camino de quién debe iniciar pero nos deja muy tranquilos es que tenemos un gran plantel, unos excelentes jugadores y que sabemos que en este tipo de partidos, los vamos a necesitar a todos."

¿Cuál es el diagnóstico inicial de la lesión de Juan David Cabal?

"Juan David tiene un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla. Hay que esperar la evolución para mirar el grado de la lesión y estaremos comunicando el parte médico."

¿Qué deberá corregir el equipo pensando en el próximo partido?

"Siempre hablaremos que somos un equipo en construcción. Yo creo que, cuando uno vive los juegos tan de cerca, uno necesita un tiempo para ver el vídeo, reforzar, y ahí sacar elementos importantes para entrenar. Lo más importante es que mantenemos adentro autocrítica y analizaremos dónde podremos mejorar y, seguramente, hay mucho para mirar, para mejorar, pero me quedo con lo positivo, con lo bueno que hizo el equipo, con la entrega colectiva, con lo compacto por momentos, por la tensión que tuvimos en los detalles y ahí nuestra portería en 0, y yo quisiera ponderar hoy lo positivo que los detalles para mejorar. Ya tendremos tiempo para eso."