Alejandro Restrepo: "Siento muchísimo orgullo de haber traído tanta alegría al Deportivo Pereira"

Este 7 de diciembre del 2022 quedará grabado en la memoria de miles de hinchas del Deportivo Pereira , luego de que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo consiguiera la primera estrella en sus 78 años de historia.

Tras haber vencido a su rival en la tanda de penaltis, que dejó un marcador de 4-3, el estratega antioqueño compareció ante la prensa para dar sus impresiones de lo que fue haber conseguido este título liguero con la institución 'matecaña'.

Declaraciones de Alejandro Restrepo:

*El momento de los penaltis

"Mientras se cobraban los penaltis y teníamos la ventaja pensaba mucho en qué iba a hacer cuando ganáramos, y mientras iba pasando lo dejé fluir y que saliera lo que tenía que salir y ahí exploté de felicidad, salí a correr y celebrar con Leíder Berrío. Siento muchísima emoción y orgullo de haber podido traer tanta alegría a estas personas de esta ciudad".

*Agradecimientos tras el título

"Hacía Héctor Ospina, el gerente deportivo, que después de yo haber salido de Nacional creyó en mí y me invitó para liderar este proyecto, los directivos creyeron en él para que yo fuera el entrenador. Gratitud para los jugadores que han creído en una idea de juego y la defendieron en todo momento, incluso en los más difíciles; para la hinchada que creo que se fueron convenciendo de unos valores que el equipo iba transmitiendo a medida que el campeonato fue pasando, al final los goles los patean nuestros jugadores y los mete nuestra afición, hoy no fue la excepción; después a mis familiares, amigos, familiares de los jugadores, staff y todos los que hacen parte del equipo".

*El trabajo mental

"Este equipo está compuesto de un plantel y unos jugadores que a pesar de sus edades, es un plantel maduro y que a quien le correspondiera reemplazar lo iba a hacer de la mejor manera. Sabíamos que perdíamos dos cobradores con Jhonny Vásquez y Andrés Correa ni se diga, pero en un partido como estos no puedes arriesgar, creo que Maicol Medina y Jhon Palacios estaban mentalmente preparados para este juego, como lo estaba el resto del grupo. Creo que nos hemos ido fortaleciendo y eso al final termina dando sus frutos en el campeonato".

*Sobre Leonardo Castro y Harlen Castillo

"Son valores individuales que se han fortalecido y potenciado gracias a lo colectivo, y sin ellos tampoco habría sido posible, porque al final las individualidades son las que hacen posibles muchas cosas. Yo creo que la mezcla entre la capacidad de 'Leo' (Castro) y la capacidad del equipo de ser ofensivo, ha hecho que seamos uno de los equipos más goleadores".

*Sobre sus raíces

"Me siento muy orgulloso de ser antioqueño, ellos lo saben porque defiendo mucho lo que es mi tierra, considero que es la mejor escuela en la que me he podido educar como entrenador: me gradué de licencia de educación ahí; estudié mi licencia pro ahí; dirigí y competí en el futbol aficionado compitiendo y formando jugadores; luego en la Selección de Antioquía me permitió dar el salto a otro nivel; luego mi gran paso por Atlético Nacional, con tres años espectaculares que seguro me hicieron mejor persona y mejor entrenador. Solo tengo agradecimiento para mi departamento y hoy pudiendo celebrar ser un pereirano más".