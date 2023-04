Alejandro Restrepo sobre polémica arbitral: "Invito a revisar; espero haya sido un error humano"

Luego de caer frente al América de Cali en una de las últimas jugadas del encuentro, con un 2-1 final, el estratega de Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, puso en tela de juicio el criterio y solidez reglamentaria del juez central a lo largo del encuentro.

“A mí no me gusta hablar de los árbitros, respeto mucho sus decisiones, pero hay jugadas puntuales que cambian partidos, fui y los felicité porque hicieron un buen partido, pero una jugada puntual puede cambiar todo, y no hablo de la del gol porque no la he visto”, dijo restrepo en la rueda de prensa, de manera contundente.

Además de eso, expresó que en materia de Copa Libertadores hay situaciones que son estrictas, pero el en rentado nacional no: “Sí los invito a revisar una jugada en la que se pueden quedar con uno menos y que son jugadas que en el ámbito internacional no te perdonan, hoy no pasa así, yo espero que sea un error humano y que sea un error de apreciación”.

Referente al juego, el estratega ‘matecaña’ analizó el juego en dos partes, siendo el primer tiempo el más irregular del encuentro: “Este un partido donde no fuimos el Pereira que hemos acostumbrado a la gente, no tuvimos nunca reacción más allá de que tuvimos dos o tres situaciones claras, más por errores de América de algunas salidas y presión de nosotros, y por eso nos vamos 1-0 abajo”.

“Al segundo tiempo salimos con otra actitud, pudimos estar más presentes. Los jugadores que entraron estuvieron más frescos y tuvieron la información que habíamos dado de cómo ubicarnos y sacar ventaja, ahí pudimos llevar el partido al empate siento que después de la igualdad era un juego que estaba para cualquiera, más allá de que América tuvo muy buenas opciones en el último tramo del encuentro, pero nosotros también lo pudimos ganar con la jugada de Ángelo Rodríguez”, sentenció Restrepo.

“Fue un partido loco que pudo estar para cualquiera de los dos, pero en el trámite del juego estuvieron mejor que nosotros”, analizó Alejandro, agregando que acerca de lo anímico y los goles en los últimos minutos que los han afectado en juegos pasados: “Durante esta semana inclusive le mostramos a los muchachos un video donde identificamos que esos minutos donde el equipo rival quiere ganarte”.

“Hay que tener carácter para no generar tantas faltas, no generar tantos córneres, para no poner la pelota tanto en el área porque es un momento donde sabes qué cosas pueden pasar y esa es una de las cosas que nos ha faltado. En tres o dos jugadas antes del gol, habíamos perdido pelotas en lugares en zonas donde no debíamos por quedarnos reclamando la falta, por no respaldarnos; debemos seguir madurando, tenemos muchos jugadores jóvenes”, concluyó el estratega del equipo risaraldense.