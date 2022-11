Alejandro Restrepo terminó inconforme con el VAR, tras la derrota con Santa Fe: "Hubo mano clara"

Este miércoles, Santa Fe consiguió una importante victoria en El Campín, que lo catapultó al liderato del Grupo A de los cuadrangulares finales de la liga II-2022 del fútbol colombiano. Los 'cardenales' vencieron al Deportivo Pereira por 2-0, en un duelo bastante disputado, a pesar de que los dirigidos por Alejandro Restrepo jugaron con diez hombres desde el 59' por la expulsión de Jherson Mosquera.

A pesar de la derrota, Restrepo terminó feliz y satisfecho con la entrega de su equipo, que supo mantener la igualdad hasta el minuto 78', cuando Andrey Estupiñán vulneró el arco protegido por Harlen Castillo. Sin embargo, el timonel del 'matecaña' no terminó conforme con la actuación del árbitro Carlos Ortega.

"Las conclusiones son que no nos quedamos en la victoria pasada (contra el Junior) y no podemos quedarnos en esta derrota. Hay que levantar cabeza rápido y recuperarnos mañana (jueves), porque tenemos, de nuevo, otra final el día lunes acá (en Bogotá, contra Millonarios). El grupo ha hecho un gran esfuerzo, ha vendido muy cara una derrota habíamos trabajado para que fuera un mejor resultado y toca levantarnos desde lo emocional, de lo físico, trabajar muy bien con nuestro 'staff', para que los muchachos lleguen muy bien a lo que será el partido del lunes", empezó diciendo Restrepo en la rueda de prensa.

Recordemos que en el minuto 65' hubo un posible penal para Pereira, tras una mano de un jugador de Santa Fe en el área de José Silva. A pesar de que el VAR, liderado por Kéiner Jiménez, revisó la acción durante un par de minutos, al final decidió no llamar a Ortega a las pantallas. Hubo un evidente malestar en el banquillo del Pereira, pues el penal les daba la oportunidad de ponerse arriba en el marcador.

"La pregunta (de si fue penal o no) no es para mí, es para el árbitro y para el VAR, o para las personas que lo operan. En nuestro concepto hubo mano, mano clara, y ya está. El juego hay que evaluarlo por todas las situaciones que pasan. Creo que hicimos un gran primer tiempo, estábamos haciendo un buen segundo tiempo, controlando a un gran rival, al cual le doy mérito porque ganó bien. Y obviamente esto es fútbol de alto nivel y jugar con uno menos, después de haber hecho un gran esfuerzo en una cancha en esas condiciones, sentimos ese rigor. Sin embargo, siento que el equipo con uno menos compitió bien durante aproximadamente 20 minutos, hasta que llegó el gol. Mantuvimos una estructura que nos permitiera seguir atacando, que ellos no se nos vinieran tanto; pero desafortunadamente llega ese primer gol y ellos hicieron valer su superioridad", agregó el entrenador paisa, de 40 años.

"Nosotros hicimos un muy buen partido, un muy buen primer tiempo, mientras estuvimos once contra once considero yo que fue un juego muy parejo. Yo solo tengo para decirle a mis jugadores lo orgulloso que estoy de ellos por haber competido así, por haber llevado el partido al límite, inclusive con diez tuvimos un par de opciones para empatar. Queda recuperarnos bien, porque viene un partido muy importante", concluyó.

Pereira terminó con los mismos tres puntos con los que arrancó la jornada, tras vencer al Junior en la fecha inaugural. El próximo lunes 14 de noviembre se verán las caras con Millonarios, en El Campín, a partir de las 4:00 p.m. (horario de nuestro país).