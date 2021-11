Alejandro Restrepo y su análisis del partido contra Medellín: "No fluimos como en otros momentos"

Alejandro Restrepo, técnico de Atlético Nacional, atendió a los medios de comunicación al término del empate 0-0 contra Medellín, juego válido por la fecha 19 de la liga colombiana.

"Lo que sentimos es que, al no sumar los tres puntos, no somos conformistas. A pesar de que no fuimos profundos, sometimos al rival. Hay que destacar el pundonor, competitividad y jerarquía de los jugadores. Medellín es un equipo muy fuerte y es difícil de vulnerarlo, solo tuvimos como dos tiros cercanos al arco", dijo de entrada el estratega del cuadro 'verdolaga'.

Por otro lado, a Restrepo se le criticó la falta de gol que ha presentado el elenco verde en los últimos partidos. Sin embargo, el timonel se dejó ver tranquilo y destacó a sus defensas.

"Sino tuviéramos situaciones de gol estaríamos muy preocupados, hoy no fluimos como en otros momentos. Es cuestión de enfocarnos y hay que valorar lo que hace nuestra defensa, ya son cinco o seis partidos sin recibir gol", sentenció el entrenador de Atlético Nacional.

Finalmente, el paisa valoró lo hecho por sus dirigidos durante el semestre y es consciente de que aún le faltan detalles por mejorar.

Publicidad

"Para nosotros es importante concentrarnos en todo lo positivo que ha hecho el grupo, corregir los pequeños detalles que nos lleven a estar más cerca de ganar y aprovechar también estos días que tenemos para estar frescos de cara a las finales", concluyó Restrepo.