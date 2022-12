Alejandro Restrepo y su conclusión tras el juego: "Es un empate justo por lo que hicieron los dos"

En el partido de ida de la gran final de la Liga del fútbol colombiano, Deportivo Pereira logró igualar 1-1 contra Independiente Medellín y ahora deberá hacer la tarea en casa el próximo miércoles ante su hinchada. Una estelar actuación del arquero Harlen Castillo, mantiene con vida el sueño 'matecaña' de ganar su primer campeonato en la historia del balompié de nuestro país.

En rueda de prensa, el técnico Alejandro Restrepo , analizó lo que fue el encuentro contra el 'poderoso de la montaña', que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Publicidad

Acá las declaraciones de Alejandro Restrepo, técnico del Deportivo Pereira:

¿Se va contento con el funcionamiento de su equipo?

"Tuvimos que irnos adaptando en el juego, teníamos dos planes. Queríamos intentar presionar alto y hacer equivocar la construcción del juego de Medellín desde atrás, incomodar, que no dieran los pases correctos, también robar 1 o 2 balones y generar riesgo en la portería rival. Sin embargo, en los primeros 20 minutos ellos no encontraron muchos espacios y lo supimos corregir, eso hace parte de la humildad que hemos tenido, para a pesar de estar consiguiendo muy buen resultados siempre mantenernos como un equipo humilde, con la disposición de mejorar. Debo resaltar el buen partido que hizo el Medellín, que siempre quiso ir al frente, arrollar al rival. Tuvimos templanza en jugadas puntuales y es un empate merecido por haber sido valientes".

¿Qué opina sobre la clasificación por primera vez del Pereira a un torneo internacional?

"Es merito total de un grupo de jugadores que ha creído en una forma de jugar, que ha bancado momentos difíciles porque el torneo para nosotros no fue fácil, tuvimos que en algunos momentos venir desde atrás, salir de los 'ocho', pensar que no estábamos, pero ellos siempre creyeron, mostraron gallardía y profesionalismo. Hemos hecho 43 puntos en el segundo semestre, antes de empezar el campeonato eso era impensado. En las ruedas de prensa siempre me preguntaban por el descenso y poco a poco se fue dando e hicimos los puntos necesarios y suficientes para este gran premio que tenemos hoy".

¿Cuáles fueron los factores para lograr un empate esta noche?

"Fue un partido muy parejo, cada uno con su llegadas, sus méritos, sus errores, sus aciertos, como las atajada de Harlen Castillo o la de Andrés Mosquera al principio del segundo tiempo. Dos o tres transiciones que nosotros erramos para poder irnos arriba en el marcador, pero fue parejo donde cualquiera de los dos pudo ganar y desde mi concepto es un empate justo por el fútbol qué hicieron los dos".

Publicidad

¿Fue un partido inteligente el del Deportivo Pereira?

"Partidos inteligentes deben ser todos, los inteligentes son los futbolistas, son ellos los que toman las decisiones adentro. No puedo decir que después del gol yo hice algo porque fue muy poquito tiempo después de que ellos anotaron. Pienso que nos liberamos, no tenemos nada que perder, hay que jugar. Inmediatamente hicimos una jugada de las cuales el equipo está acostumbrado a ser, con soltura, tranquilidad y con muy buenos movimientos. Afortunadamente Leo Castro tuvo esa genialidad para convertir, hay que darle el merito al futbolista que asume ese momento, la responsabilidad de jugar con carácter un partido tan difícil y que al final de eso, sale un resultado que nos da esta alegría".

¿Usted se imagino que pudiera lograr todo esto con el Deportivo Pereira?

"Para mí no es de imaginación, esto es de querer y de trabajar. Nosotros vamos todos los días a nuestro lugar de trabajo a hacer eso. Nosotros como cuerpo técnico entregar una información, consolidar una idea y ellos aceptarla y entrenarse para llegar a estas instancias definitivas. Sabíamos lo difícil que iba a ser pero siempre creímos y siempre trabajamos".

Publicidad

¿Cómo trabajó para lograr este sueño que esta viviendo ahora?

"Cuando uno encuentra una pasión, cada uno de las cosas que va consiguiendo lo van preparando para la siguiente. Desde muy chiquito encontré la pasión en el fútbol y considero que es lo que me gusta hacer en la vida. Hay muchos acá que me conocen y me han conocido en diferentes roles. He sido entrenador, coordinador, capacitador, asistente, analista y todo los roles estoy feliz. Afortunadamente he tenido maestros, personas cercanas, instituciones, que han creído en mi, amigos que siempre me han dado el buen consejo de que no deje creer, que siga estudiando, que me siga preparando porque en algún momento va llegar y especialmente futbolistas que me permiten soñar. Con el liderazgo que yo entrego, la forma como transmitimos y vemos el juego, y a partir de ahí ellos son los que edifican el sueño".

*Sobre el aporte dos técnicos jóvenes como él y como el entrenador del Medellín

Tomo las palabras del mismo David González, a quién escuché en su rueda de prensa y pienso exactamente lo mismo de él, n es un tema de edad, es de preparación, de pasión, de inquietarse, de buscar, de cada día ser mejor. Simplemente tengo para decir de él que lo conozco, que sé de lo que era como jugador. Era un líder, un capitán, un ganador y ahora está transfiriendo eso a ellos y yo también hago lo mismo. El aporte que hacemos es desde lo que somos y lo que queremos transmitir no solamente desde la edad".