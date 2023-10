Alejandro Rodríguez, el arquero del Cali al que formó el histórico Ubaldo Matildo 'el Pato' Fillol

Amo y dueño de la titularidad en el arco del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para develar detalles de lo que fueron sus inicios, buen presente en el ‘azucarero’ y sueño con la Selección Colombia.

Tras diez partidos defendiendo los colores del conjunto vallecaucano, en los cuales ha mantenido la valla invicta en cinco de ellos, el joven golero de 22 años destacó que su proceso en la institución ‘verdiblanca’ va desde que tenía catorce.

“Desde siempre los profes Jorge y Cristian Rayo me han apoyado y sacado lo mejor de mí, la verdad que ellos son los profesores que más estimo del Cali. Con Jorge mi amistad y cariño es muy grande, siempre después de los partidos hablamos y antes de debutar él me llamo. Siempre ha habido una conexión grande que me ha aportado muchísimo”, indicó inicialmente Alejandro Rodríguez, referente a lo que ha sido su cercanía con los anteriores preparadores de arqueros que tuvo en el equipo vallecaucano.

Sumado a eso, el guardameta colombiano también detalló lo que fue su paso por el fútbol del exterior, en el que aprendió mucho y desarrolló varios tecnicismos que hoy en día le han servido: “Yo estuve dos años en Argentina, más específicamente en River Plate. Allí estuve con el Ubaldo Matildo ‘el Pato’ Fillol, él me decía arquero de grandeza y hacía referencia a eso, a estar muy concentrado y a respaldar al equipo”.

La función bajo los tres palos del Cali...

“Para mí es importante, pero más el liderazgo positivo, hablándole a mis compañeros y dirigiéndome a ellos de manera positiva. Ellos lo toman de esa manera y es importante en pro del equipo”.

Qué le aportó Argentina a su carrera...

"Aprendí mucho allá; los balones, las canchas muy rápidas, los delanteros no te dan opción, siempre te presionan y eso fue importante el tema de los pies allá porque aprendí mucho técnicamente, crecí muchísimo para bien”.

¿Selección Colombia o de Panamá?

“En Panamá sí me ofrecieron esa posibilidad de jugar en la Sub-20 hace dos años, pero me dijeron que íbamos a jugar un torneo y que después de eso no podía estar en Colombia y obviamente mi decisión fue negativa porque yo quiero ser el arquero de la selección Colombia, ese es mi sueño. A corto plazo busco ser el titular de la Sub-23".

¿Quién es Ubaldo Matildo 'el Pato' Fillol?

El 'Pato' Fillol fue un histórico guardameta argentino, que hizo presencia en el título de la Copa del Mundo en 1978 con la 'albiceleste' y ahora se dedica a ser preparador de arqueros en diferentes categorías y clubes, en la intención de engrandecer su legado en el fútbol.

El exportero de 73 años militó en grandes y reconocidos clubes a nivel mundial tales como River Plate y Racing de Argentina, Atlético de Madrid de España y el Flamengo de Brasil. Dentro de su palmarés tiene un par de títulos locales con el cuadro 'millonario', junto a una Supercopa con los 'colchoneros'.

