Alerta en América de Cali: “Adrián Ramos pidió el cambio, sintió una molestia”

Con la reedición de la final de Liga 2020 se cerró la séptima fecha del fútbol colombiano. En un partido con emociones de lado y lado ‘escarlatas’ y ‘cardenales’ firmaron la paridad a ceros.

Por el positivo para coronavirus por parte del primer entrenador Juan Cruz Real, en el duelo de este jueves, Leonardo Felicia fue el encargado para dirigir a los ‘diablos rojos’, en el Pascual Guerrero.

América apenas suma seis puntos y la situación ya preocupa: “siento que jugamos un buen partido, evidentemente faltaron cosas. Me quedo con el rendimiento de los jugadores. Este es un rival que maneja bien la posesión de la pelota. Uno se queda conforme. La intención era ganar, pero hay que seguir trabajando, vamos a dar ese nivel como el que se terminó el año pasado”.

América 0- Santa Fe 0: Joel Graterol y Leandro Castellanos dijeron no y no y no, en el Pascual

Los cambios que realizó fueron motivo de consulta por parte de los periodistas: “Yesus Cabrera hizo un desgaste grande, por eso buscamos a Guillermo Murillo que tiene buen uno a uno, algo que pasó. No se cambió a Cabrera por bajo rendimiento, ni mucho menos. Le fuimos buscando la vuelta. Se ve que el equipo está creciendo de a poco”.

Debutó oficialmente Diber Cambindo, el goleador de la ‘B’, quien entró por el capitán; sobre ese movimiento dijo: “el cambio de Adrián ramos lo pidió él, sintió una molestia. Ese cambio fue obligado y el cambio de Rafael Carrascal lo esperamos por la tarjeta amarilla de Santiago Moreno, por eso lo pusimos a él para que buscara juego entre líneas”.

Ya sobre la etapa complementaria, que no fue la mejor en emociones señaló, “en el segundo tiempo perdimos la tenencia, pero no hay que recalcar en cambios. En términos generales perdimos fluidez, el primer pase no fue tan limpio. Fue un partido parejo, pero los cambios no tuvieron incidencia en la posesión de la pelota. Se hizo mucha batalla también por la lluvia”.

Remató su intervención hablando del estilo y de algo que no se negocia en este América: “nosotros nunca le vamos a dar el balón a un rival para que nos juegue; ellos tienen sus méritos. Nunca vamos a ceder la iniciativa”.