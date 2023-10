Alex Mejía recibió la licencia 'pro' de director técnico, pero seguirá unos años más como jugador

Alex Mejía, actual jugador del Unión Magdalena, obtuvo un importante título profesional. El barranquillero recibió la licencia 'pro' de director técnico. En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el centrocampista comentó lo que significa para él este importante título y quiénes fueron algunos de los profesores que le enseñaron importantes enseñanzas en lo que va de su carrera futbolística.

El experimentado jugador, quien fue ídolo en Atlético Nacional, respondió el cuestionamiento si recibir el título es un formalismo para alguien que ha tenido tanta experiencia y ha pasado por las manos de tantos técnicos capaces. "La posibilidad de ser entrenado por muchos (profesores) me ha ayudado a construir una base sólida. Hoy tenemos esa oportunidad los futbolistas de capacitarnos más y conocer a profundidad nuestra profesión, nos ayuda retribuirle en un futuro ese conocimiento a la juventud que viene. Preparándose, nutriéndose, para transmitirle este conocimiento a los jóvenes en unos años".

Asimismo, Alex Mejía destacó algunos directores técnicos que le han aportado a su años deportivos. "Pecoso Castro y Diego Umaña me ayudaron en un momento de juventud a tomar las mejores decisiones. Juan Carlos Osorio me llevó al Once Caldas y me ayudó a explotar en mi posición grandes virtudes. También encontrarme al profe al profe Reinaldo Rueda me ayudó a fortalecerme en mi posición. Hoy agradeciéndole a cada uno de ellos por formarme en cada ámbito".

Otras declaraciones de Alex Mejía:

*Inspirado en el 'Pecoso Castro

"Le aprendí su forma de dirigir, la pasión, las ganas de que las cosas salgan bien, ya que inspiraba que nos fuera bien. La forma de vivir el día a día, donde todos teníamos que estar en plena disposición".

*Otro DT al que admira: Diego Umaña

"El buen juego, le gustaba tratar bien la pelota, su planificación era en ir a buscar le rival, en someterlo, trasladarle la pelota de una lado otro. Diego era mas tranquilo, sabía cómo llegarnos y eso ayudaba para tomar las mejores decisiones".

*El profe Juan Carlos Osorio

Su conocimiento, lo admiro, tengo conversaciones con él. Me abrió la mente con mi posición, respeto a todo su cuerpo técnico, pues todos ellos hicieron parte de mi crecimiento".

*Reinaldo Rueda, como un 'papá'

"Él es un padre, quiere que estemos bien, le gusta que juguemos vistoso y que los jugadores se entreguen al máximo. La base de Juan Carlos Osorio, Reinaldo la fortaleció y se vio una Atlético Nacional sólido en la Copa Libertadores".

*José Pékerman, el de la confianza

"Medio la posibilidad de asistir a un mundial, me llevó a la Copa América cuando no la estaba pasando tan bien en México. Me banco a muerte, me respaldó en los momentos difíciles".

*Sus charlas con el profesor Harold Rivera, en el Unión Magdalena

"Hemos tenido charlas donde se nutre uno del profe. Ellos son receptivos de lo que uno ve y quizás ellos (cuerpo técnico) no. No son cerrados en su opinión, pues lo que uno ha vivido con varios profes puedes aportarles. Uno de futbolista le mantiene midiendo el aceite al técnico y eso me puede pasar en unos años".