Alexander Mejía: "Somos una vergüenza nacional e internacional por el lamentable arbitraje"

Este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo, La Equidad y Unión Magdalena igualaron sin goles en un partido que tuvo seis expulsiones, cinco de jugadores en cancha y un suplente. En medio de tantas tarjetas rojas, el capitán del 'ciclón', Alexander Mejía , se hizo sentir en rueda de prensa por lo ocurrido en el encuentro.

En primer lugar, el experimentado volante barranquillero hizo un balance general del arbitraje en este juego, que fue dirigido por Juan Pablo Alba.

"Creo que vieron el mismo partido que vimos nosotros, obviamente nosotros lo ejecutamos, pero hoy (sábado) es lamentable lo que se vivió acá en Techo, estamos acabando con nuestro fútbol literalmente. Uno hace crítica constructiva, pero uno ve partido tras partido y no hay mejora, ni siquiera con el VAR", sentenció de entrada el capitán de Unión Magdalena.

Luego, Mejía se refirió al juez central que pitó el partido entre capitalinos y samarios. "Juan Pablo Alba, el juez, una arrogancia y un agrande total, donde uno no puede manifestarle lo que uno ve. En el tiro de esquina donde hubo dos expulsados hay tiro de esquina de nuevo; nuestro compañero cabecea, le golpea a uno de ellos y la pelota toma la misma trayectoria. Yo estuve ahí y le juré por mis dos hijos sagrados que el señor Wilder Guisao simplemente le dijo: 'profe, hubo tiro de esquina' y respondió 'no me reclames', sacó amarilla y roja".

Publicidad

Al ser un encuentro con muchas cartulinas rojas, el mediocampista no dudó en expresar que el hecho tendrá alto revuelo mediático. "Hoy somos una vergüenza nacional e internacional porque esto va a correr, esto no se ha visto, esto parece que hubiera sido un torneo de barrio, se le salió el control del partido al árbitro. Yo creo que se tiene que estar rascando la cabeza en el camerino, no va a dormir tranquilo".

A renglón seguido, Alexander Mejía manifestó que los jueces centrales deben ser mediadores y están para bajarle el tono a la calentura de los partidos. "Tiene que saber calmar al jugador porque nosotros tenemos mente caliente y él tiene que ser el 'baldado de agua fría' para podernos seducir y calmarnos, pero si está a la misma temperatura nuestra, esto no va a funcionar. Y esto es para todos los árbitros, no importa si se me vienen críticas, me gusta la crítica, yo la soporto y tengo con qué soportarla, pero esto no puede estar pasando en el fútbol, hoy destruyó todo un sistema de La Equidad y un sistema nuestro, porque el partido estaba totalmente controlado".