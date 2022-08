Álex Mejía: "Todos hablan de Millonarios, que juegan muy bien; ¿pero los resultados dónde están?"

Después de haber derrotado, en un duro partido, a Atlético Bucaramanga por un marcador de 3-2, en la cancha del estadio Atanasio Girardot; en las huestes de Nacional ya le dieron vuelta a la página y están alistando todos los detalles porque se viene un compromiso de campanillas y que despierta gran expectativa: el clásico frente al Medellín, del próximo domingo 4 de septiembre, a las 6:05 p.m.

Y este martes, en la sede deportiva de los 'verdolagas' se concedió una rueda de prensa, apareció para atender los interrogantes de los periodistas el experimentado Álex Mejía, quien es uno de los líderes de la plantilla que dirige Hernán Darío Herrera.

Nuevamente salió sobre la mesa el tema del estilo de juego del conjunto que dirige 'el Arriero' Herrera, que no llena del todo el paladar de los aficionados de los antioqueños.

"Obviamente uno entiende al hincha de que no solo basta ganar sino que hay que jugar bien. Pero, hay que ganar porque, digámoslo, todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien, y sí, juega muy bien pero, ¿los resultados donde están?, y esto es de resultados y no estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta, pero, esto es resultado", expresó Mejía.

El experimentado futbolista también complementó y aseguró que "de nada sirve jugar bonito, llegar a allá a lo más alto y al final uno se queda, Obviamente uno entiende a la gente que quiere que el equipo juegue bien pero, los resultados te pueden ayudar a mejorar, a crecer. Este es un grupo sano que entiende y quiere de que, obviamente estamos en deuda en el juego, pero, esto hace parte del juego: el corregir, el mejorar, el ser consiente de las cosas que están en juego y que obviamente obteniendo puntos, estando en la parte de arriba, pues obviamente vamos a obtener más confianza".

Una buena oportunidad para que mejore Nacional se presentará en el tradicional clásico antioqueño, ya que de igual manera se tiene la expectativa de que se vaya mejorando en la tabla de posiciones en la que se ubica de noveno, con 12 puntos.